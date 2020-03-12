Артём Цуран вручит паспорта лучшим школьникам в минской ратуше, а Владимир Андрейченко – в Докшицах

Накануне документ гражданской зрелости вручали в Администрации Президента и Комитете госконтроля, куда из разных уголков республики приехали сотни ребят. Сегодня, 12 марта, к акции присоединятся и в городской ратуше.

Новости Беларуси. В преддверии Дня Конституции Беларуси по всей стране проходит уже ставшее традиционным торжественное вручение паспортов молодым людям.

Свой главный документ из рук заместителя председателя Мингорисполкома Артема Цурана получат 14-летние отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры республиканских соревнований и олимпиад.

Торжественные мероприятия пройдут и в регионах. Запомнится этот день и юным жителям Докшиц, где сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко также вручит первые паспорта учащимся школ и гимназий.

«Горд, что меня одного выбрали из моего города». В Администрации Президента вручили паспорта школьникам

Впервые превратить официальную процедуру в праздник решили 15 лет назад. За это время паспорта в особо торжественной обстановке получили тысячи ребят.