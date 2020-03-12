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В Беларуси начал действовать запрет на лов рыбы. Как и когда можно порыбачить?

12 марта 2020 06:27
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Новости Беларуси. В Беларуси изменены сроки запрета на лов рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, уже сегодня, 12 марта, на месяц придется отложить любимое хобби рыбакам в Брестской и Гомельской областях. Вынужденные меры связаны с нерестом щуки. Эта рыба раньше других начинает оплодотворять икру, являясь важным звеном в ихтиофауне.

В Беларуси начал действовать запрет на лов рыбы. Как и когда можно порыбачить?-1

Запрет коснется большинства регионов страны. Ограничения введут с 22 марта по 30 мая в том числе в Минской, Могилевской и Гродненской областях. Позже всех запрет установят в рыболовных угодьях Витебской области: с 31 марта по 8 июня.

В этот период разрешено рыбачить исключительно с берега в светлое время суток, вооружившись лишь одной удочкой с одним крючком или спиннингом, оснащенным искусственной приманкой. По-прежнему запрещено в этот период пользоваться маломерными судами. Нарушителям закона выпишут штраф до 50 базовых величин.

В Беларуси начал действовать запрет на лов рыбы. Как и когда можно порыбачить?-4

# Рыбалка в Беларуси # общество # Фотофакт

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