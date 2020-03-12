Белорусские полярники в Антарктиде нашли горную породу, которой может быть 20 тысяч лет

Новости Беларуси. Белорусские полярники в Антарктиде нашли горную породу, которой может быть до 20 тысяч лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники 12-й экспедиции получили уникальный научный материал – палеогеографический керн. Это образец горной породы, извлеченный из скважины посредством бурения. Методика – собственная, разработанная сотрудниками белорусской антарктической станции. А добытый экземпляр – рекордный для данного региона Антарктиды, с наличием отложений, образующих некогда первичное ложе озера Нижнее.

Изучение добытого образца позволит больше узнать о геологическом и климатическом прошлом данного региона Антарктиды – от последнего ледникового максимума до настоящего времени.