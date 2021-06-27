Арт-парад и уроки робототехники. Как празднуют День молодёжи и студенчества?

Новости Беларуси. Интерактивные площадки и арт-парад, беспилотные автомобили и уроки робототехники. Каждый город страны стал центром креатива и разнообразия идей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым талантливым отданы лучшие городские площадки.

В Борисове это целый молодежный город: улицы Творческая, Техническая и Медийная. В мастер-классах и конкурсах идей участвуют более 1000 школьников и студентов. Ребята состязаются в вокальном и танцевальном мастерстве, стритбординге и робототехнике. Пятиклассник Даниил Лукьянов о своих смарт-разработках может рассказывать часами.

Даниил Лукьянов, ученик Рассветовской СШ Клецкого района:

Когда я вырасту, хочу стать инженером-программистом. Я хочу собрать настоящий вертолет. Он будет помогать как в сельском хозяйстве, распылять в поля, так и в военных службах, перенося ценные грузы.

Марафон празднования Дня молодежи и студенчества продолжается по всей стране и сегодня, 27 июня.