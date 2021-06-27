Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём молодёжи и студенчества

Новости Беларуси. День молодежи и студенчества отмечают 27 июня в Беларуси. Поздравления принимает каждый пятый житель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теплые слова молодым людям адресовал и Президент, пожелав войти в историю как поколение, ответственное за будущее родной Беларуси.