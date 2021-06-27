Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём молодёжи и студенчества

Новости Беларуси. День молодежи и студенчества отмечают 27 июня в Беларуси. Поздравления принимает каждый пятый житель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теплые слова молодым людям адресовал и Президент, пожелав войти в историю как поколение, ответственное за будущее родной Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником, который с этого года официально объявлен в Беларуси, – Днем молодежи и студенчества. Он объединяет миллионы юных сердец в прекрасном чувстве внутренней свободы и целеустремленности. Впереди целая жизнь и многое надо успеть. Для реализации ваших самых амбициозных начинаний сделано немало. Создано сильное социальное государство, которое заботится о молодежи, поддерживает многодетные семьи, предоставляет равные права в получении образования и медицинской помощи. Вы живете в красивой и мирной стране с богатой историей, уникальными традициями и плеядой национальных героев. Отдавая Отечеству таланты и неиссякаемую энергию, вы продолжите славный путь белорусов, подаривших нам пример истинной любви к своей земле и преданности Родине.