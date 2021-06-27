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Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Могилёв

27 июня 2021 11:42
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Новости Беларуси. Могилев 27 июня встречает «Поезд Победы». Уникальный интерактивный музей прибыл в город накануне важной даты – дня освобождения Могилева от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого экспозицию увидели в Минске, Гродно, Бресте, Орше и других городах.

Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Могилёв-1

9 интерактивных вагонов с эффектом присутствия посвящены подвигу советского народа в годы войны. Живописные полотна, скульптурные композиции, мультимедийное сопровождение, голограммы и панорамы боев. В каждом вагоне рассказана уникальная история, в которой переплетены драматические события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей. Для каждой зоны экспозиции специально написана музыка.

Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Могилёв-4

Могилев стал финальной точкой маршрута «Поезда Победы» по Беларуси. Совместный российско-белорусский проект в дань памяти тем, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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