«Аромат с того света»: Вдова создала духи с запахом покойного мужа

Новости Франции. 52-летняя Кэти Апалатеги (Katie Apalategui) занялась необычным бизнесом. Она производит парфюм для скорбящих родственников.

Убитая горем женщина часто нюхала подушку, вспоминая своего покойного мужа. И однажды ей пришла оригинальная идея – запечатлеть запах своей второй половинки в особом парфюме.

Сейчас Кэти – директор собственной парфюмерной компании, которая на заказ разрабатывает и продает уникальные ароматы, сообщает The Mirror.

Кэти считает, что подобные запахи принесут своего рода «обонятельный комфорт» для тех, кто скучает по близким людям, которых уже нет в живых.

Женщина сотрудничает с Гаврским университетом, который и разработал особую методику воспроизводства человеческих запахов.

Кэти Апалатеги:

Мы работаем через похоронные бюро. Родственники предоставляют нам какую-либо материю, например, одежду, и мы получаем из нее до ста различных молекул с запахом умершего человека.

Запахи всегда напоминают о человеке. По сути, они сравнимы с фотографиями, видео и иными воспоминаниями о близких людях.

Ожидается, что первая коллекция уникальных духов поступит в продажу во Франции в конце 2015 года.

В среднем, один флакон «аромата с того света» обойдется в $600.

Джеральдин Савари (Geraldine Savary), химик Гаврского университета:

Извлечение молекул из одежды и создание окончательного аромата занимает всего 4 дня.

Данная методика создания ароматов может быть в равной степени использована и для создания духов для своей второй половинки на День Святого Валентина, и для подарка ребенку, чьи родители находятся в разводе.