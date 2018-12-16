«Армия – это школа жизни, и проходить её нужно достойно». О том, как служба в армии становится поводом для гордости всей семьи

Новости Беларуси. На неделе военную присягу приняли около 9 тысяч новобранцев. Это молодые люди, призванные на срочную военную службу и службу в резерве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подготовка, торжественная обстановка, присутствие родных и близких, клятва достойно исполнять воинский долг. И, конечно, волнение.

Корреспондент Галина Буро понаблюдала, как новобранцы готовятся и проводят важнейший для своего нового статуса день. Повестка в армию теперь бережно хранится в папке семейных реликвий. Ирина Шмат показывает десятки грамот, дипломов, благодарственных писем главных мужчин ее жизни: двух сыновей, мужа и отца.

Так уж заведено в этом доме – гордиться своим родом, достойно продолжать традиции. Их старший сын Дмитрий, по образованию инженер-строитель, призван в армию: пошел по стопам деда, о котором даже писали в газете.

«Повесть о настоящем строителе». И в том числе есть один кадр, где дед принимает присягу. Вот представьте, насколько это сейчас волнительно. Вечер накануне присяги сына – повод достать из шкафа и форму отца, подполковника милиции.



Форму мы бережем, очень трепетно к ней относимся. Есть вот награда от Президента «За безупречную службу».

Игорь Шмат, житель Гродно:

Сына так настраивал и младшему тоже самое говорил, что армия – это школа жизни, и проходить ее нужно достойно.

Дмитрий Шмат, новобранец:

Из людей, на которых я равняюсь, – это, наверное, отец и дед, который тоже всегда считал, что армия – это нужная составляющая любого мужчины.

Сейчас Дмитрий Шмат проходит курс молодого бойца. Но уже завтра сменит боевую форму одежды на парадную. Принять присягу – дело волнительное, но душу греет мысль о первой увольнительной. На вопрос, что ожидает увидеть дома на праздничном столе, отвечает... Дмитрий Шмат:

Что-нибудь из морепродуктов. Скучаю по маминой готовке.

Вот эта рыба завтра и будет у нас королевой стола. Подготовка в самом разгаре. Семьей в полном составе планируют нарядить елку. Под нее приготовлен уже и символический подарок.