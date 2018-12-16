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Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно

16 декабря 2018 18:57
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Новости Беларуси. На неделе военную присягу приняли около 9 тысяч новобранцев. Это молодые люди, призванные на срочную военную службу и службу в резерве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Армия – это школа жизни, и проходить её нужно достойно». О том, как служба в армии становится поводом для гордости всей семьи

Для солдат в казарме прозвучала команда «Отбой». И ночь перед присягой наступила.

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно-1


Галина Буро, СТВ:
Сейчас мы находимся на плацу. Именно здесь молодые бойцы три недели оттачивали ритм строевого шага, учились правильно выходить из строя, с достоинством произносить речь (кстати, текст присяги учится наизусть) и, конечно, красиво отдавать воинское приветствие. Мало кто знает, что это десятки репетиций и большой труд. Для чего? Чтобы каждый новобранец почувствовал всю важность момента. Ведь клятва на верность Родине во все времена считалась священной.

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно-3

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно-5

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно-7

19 столов и больше 400 новобранцев. На памятном месте, на Кургане Славы, в стране, которая победила расизм и фашизм, перед лицом родителей, командиров и духовенства они дают обет, нарушить который равносильно стать предателем.

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно-10

Виктор Хренин, командующий войсками Западного оперативного командования:
С сегодняшнего дня они взяли на себя обязательство защищать свою Родину. Этот день навсегда останется в их памяти.

Наша задача – за это время обучить их и через полтора года вернуть возмужавшими и окрепшими родным и близким.

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно-13

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно-15

Но расставаться с армией планируют не все. Илья Кадов уже после первых дней в берцах задумался, а не связать ли свою жизнь с военным ремеслом.

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно-18

Илья Кадов, новобранец:
Я думаю остаться либо на контрактную службу, либо же пойти куда-нибудь в МВД.

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно-21

Владимир Кордюков, житель Гродно:
Человек, я считаю так, который не служил в армии, он не может в будущем защищать свою Родину. Не зная, как использовать вооружение, военную технику. Не имея военно-учетной специальности, потом, в будущем – это не мужчина просто.

И вот долгожданная встреча с родителями.

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно-24

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно-26

Мария Демко, житель Гродно:
Прослезилась уже несколько раз. Он был мальчиком до армии, сейчас уже больше мужчина.

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно-29

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно-31

Минчанина Александра Вареника с супругой в толпе их сын заприметил сразу – еще бы, с таким поздравительным плакатом.

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно-34

Александр Вареник, житель Минска:
Хочется поддержать сына. Да, это моя гордость!

— Вы невеста?

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно-37

Олеся Шулейко, житель агрогородка Орля:
Да!

— Когда свадьба?

Олеся Шулейко:
Когда вернется.

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно-40

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно-42

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно-44

Новоиспеченные солдаты отправляются в увольнение до вечера. После чего с новыми силами вернутся к жизни по уставу. И привилегию заслуженно принимать поздравления на День защитника Отечества сначала придется заслужить на деле.

# Армия Беларуси # общество # Галина Буро # Виктор Хренин # Фотофакт

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