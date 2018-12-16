Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно
Новости Беларуси. На неделе военную присягу приняли около 9 тысяч новобранцев. Это молодые люди, призванные на срочную военную службу и службу в резерве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Армия – это школа жизни, и проходить её нужно достойно». О том, как служба в армии становится поводом для гордости всей семьи
Для солдат в казарме прозвучала команда «Отбой». И ночь перед присягой наступила.
Галина Буро, СТВ:
Сейчас мы находимся на плацу. Именно здесь молодые бойцы три недели оттачивали ритм строевого шага, учились правильно выходить из строя, с достоинством произносить речь (кстати, текст присяги учится наизусть) и, конечно, красиво отдавать воинское приветствие. Мало кто знает, что это десятки репетиций и большой труд. Для чего? Чтобы каждый новобранец почувствовал всю важность момента. Ведь клятва на верность Родине во все времена считалась священной.
19 столов и больше 400 новобранцев. На памятном месте, на Кургане Славы, в стране, которая победила расизм и фашизм, перед лицом родителей, командиров и духовенства они дают обет, нарушить который равносильно стать предателем.
Виктор Хренин, командующий войсками Западного оперативного командования:
С сегодняшнего дня они взяли на себя обязательство защищать свою Родину. Этот день навсегда останется в их памяти.
Наша задача – за это время обучить их и через полтора года вернуть возмужавшими и окрепшими родным и близким.
Но расставаться с армией планируют не все. Илья Кадов уже после первых дней в берцах задумался, а не связать ли свою жизнь с военным ремеслом.
Илья Кадов, новобранец:
Я думаю остаться либо на контрактную службу, либо же пойти куда-нибудь в МВД.
Владимир Кордюков, житель Гродно:
Человек, я считаю так, который не служил в армии, он не может в будущем защищать свою Родину. Не зная, как использовать вооружение, военную технику. Не имея военно-учетной специальности, потом, в будущем – это не мужчина просто.
И вот долгожданная встреча с родителями.
Мария Демко, житель Гродно:
Прослезилась уже несколько раз. Он был мальчиком до армии, сейчас уже больше мужчина.
Минчанина Александра Вареника с супругой в толпе их сын заприметил сразу – еще бы, с таким поздравительным плакатом.
Александр Вареник, житель Минска:
Хочется поддержать сына. Да, это моя гордость!
— Вы невеста?
Олеся Шулейко, житель агрогородка Орля:
Да!
— Когда свадьба?
Олеся Шулейко:
Когда вернется.
Новоиспеченные солдаты отправляются в увольнение до вечера. После чего с новыми силами вернутся к жизни по уставу. И привилегию заслуженно принимать поздравления на День защитника Отечества сначала придется заслужить на деле.