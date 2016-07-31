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Армейские международные игры – 2016: белорусские военные вышли на старт «Танкового биатлона»

31 июля 2016 11:04
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Новости Беларуси. Белорусские военные вышли на старт «Танкового биатлона». На полигонах России и Казахстана продолжаются вторые Армейские международные игры.

Выступают наши соотечественники на боевых машинах белорусского производства. Им предстоит обойти команды из 20-ти стран мира. Всего же в неофициальной военной Олимпиаде участие принимают 3 тысячи военнослужащих.

Белорусские команды продемонстрируют свое мастерство в 8-ми конкурсах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
Это те конкурсы, для которых у нас есть в Вооруженных Силах вооружение, есть специалисты. Конкурсы, в которых мы можем выступать по большому счету. Это максимальное количество состязаний, присущее нашим Вооруженным Силам. У нас нет военно-морского флота, у нас небольшие военно-воздушные силы. Поэтому везде, где мы можем, мы принимаем участие.  

# общество # Андрей Равков # Вооруженные силы Республики Беларусь

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