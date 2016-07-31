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День военно-морского флота отмечают 31 июля на постсоветском пространстве, в том числе в Беларуси

31 июля 2016 11:03
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Новости Беларуси. День военно-морского флота отмечают сегодня, 31 июля, на всем постсоветском пространстве. К празднику присоединились и пограничники сухопутной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Круглосуточное патрулирование белорусско-украинской границы по Днепру осуществляют специальные катера. К слову сказать, вся плавучая техника – белорусского производства.  

Олег Выгляд, начальник отделения береговой охраны «Лоев»:
У нас достаточно длинный участок, поэтому приходится практически круглосуточно держать катера на участке. Сейчас у людей много различных лодок и большие катера есть, поэтому мы не самые громкие на реке, а быстрые.

У белорусских пограничников есть даже несколько судов, которые могут двигать по льду. Всю эту технику предстоит освоить и молодому пополнению – выпускникам этого года Института пограничной службы. Дорасти до больших знаний и звёзд им помогут старшие офицеры.

Дмитрий Сосновский, заместитель начальника пограничной заставы «Лоев»:   
У Беларуси с сопредельными государствами на каждой границе есть свои особенности охраняемого участка. Поэтому азы охраны в Институте мы получаем достаточно большие. А в дальнейшем практика помогает становлению как профессионала.

В  стране  около 200  километров водной границы. Самый протяженный фарватер в зоне ответственности Лоевского отдела береговой охраны.   

# общество # Дмитрий Сосновский # Вооруженные силы Республики Беларусь # Олег Выгляд

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