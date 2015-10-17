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Археологический памятник начала нашей эры обнаружен в Бресте

17 октября 2015 17:05
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Новости Беларуси. Археологический памятник начала первой половины тысячелетия нашей эры обнаружен в Бресте. Речь идет о погребальных комплексах. Их вскрыли при строительстве дороги. Такие находки археологов могут пролить свет на процесс заселения этих земель в разные эпохи. Есть свидетельства, что через эту территорию в железном веке проходили кельты, племена вандалов и готов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Башков, ведущий специалист Брестской области по археологии:
Этот памятник с учетом того, что период такой специфический, культура материальная очень бедная, дорожили каждой вещью. Поэтому ничего удивительного, что для нас обнаружение каких-то керамических изделий — большая удача.    

# общество # Археология # Александр Башков

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