Прямой эфир

В Червене строят водозабор со станцией обезжелезивания

04 февраля 2025 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Червене приступили к строительству водозабора со станцией обезжелезивания. Проект реализуют в рамках инвестиционной программы «Чистая вода», рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас первый этап работ.

В Червене строят водозабор со станцией обезжелезивания-2

Уже оборудованы 4 артезианские скважины. Возводят административное здание и прокладывают коммуникации. Завершить строительство планируют к 2026 году. Очистное сооружение будет обеспечивать чистой водой все население райцентра. Параллельно будут проводиться работы по реконструкции очистных сооружений в двух сельских населенных пунктах – агрогородках Черноградь и Рудня.

В Червене строят водозабор со станцией обезжелезивания-4

Александр Романчик, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Червенского райисполкома:
В 2024 году на деревнях и агрогородках по району было запущено 3 станции обезжелезивания. На 2025 год планируется к запуску 15 станций. У нас идет реконструкция системы водоснабжения со строительством новой скважины. В 2024 году начато строительство, в 2025 году уже будет ввод в эксплуатацию.

В Минской области в течение 2025 года проведут реконструкцию более 10 очистных сооружений. На строительство и модернизацию таких объектов выделено около 30,5 миллиона рублей. Это позволит повысить комфорт жизни людей и улучшить экологическую обстановку.

# Водоснабжение

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы показывают хорошие результаты в фиджитал-футболе. Рассказываем о необычном виде спорта
04 февраля 2025 13:19

Белорусы показывают хорошие результаты в фиджитал-футболе. Рассказываем о необычном виде спорта

Как оказать первую помощь при приступе стенокардии? Напоминаем простые правила
04 февраля 2025 12:50

Как оказать первую помощь при приступе стенокардии? Напоминаем простые правила

С конвейера «Белкоммунмаш» выпустили 500-й трамвай
04 февраля 2025 11:53

С конвейера «Белкоммунмаш» выпустили 500-й трамвай