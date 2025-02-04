В Червене строят водозабор со станцией обезжелезивания

В Червене приступили к строительству водозабора со станцией обезжелезивания. Проект реализуют в рамках инвестиционной программы «Чистая вода», рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас первый этап работ.

Уже оборудованы 4 артезианские скважины. Возводят административное здание и прокладывают коммуникации. Завершить строительство планируют к 2026 году. Очистное сооружение будет обеспечивать чистой водой все население райцентра. Параллельно будут проводиться работы по реконструкции очистных сооружений в двух сельских населенных пунктах – агрогородках Черноградь и Рудня.

Александр Романчик, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Червенского райисполкома:

В 2024 году на деревнях и агрогородках по району было запущено 3 станции обезжелезивания. На 2025 год планируется к запуску 15 станций. У нас идет реконструкция системы водоснабжения со строительством новой скважины. В 2024 году начато строительство, в 2025 году уже будет ввод в эксплуатацию.

В Минской области в течение 2025 года проведут реконструкцию более 10 очистных сооружений. На строительство и модернизацию таких объектов выделено около 30,5 миллиона рублей. Это позволит повысить комфорт жизни людей и улучшить экологическую обстановку.