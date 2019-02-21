Апытанне: якія вершы беларускіх паэтаў памятаюць мінчукі

Навіны Беларусі. 21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. І сёння асабліва згадваюцца вершы нашых паэтаў, паведамілі ў праграме «Сталічныя падрабязнасці» на СТБ. Зараз мы даведаемся ў мінчукоў, ці памятаюць яны вершы беларускіх паэтаў.
Навіны Беларусі. 21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. І сёння асабліва згадваюцца вершы нашых паэтаў, паведамілі ў праграме «Сталічныя падрабязнасці» на СТБ. Зараз мы даведаемся ў мінчукоў, ці памятаюць яны вершы беларускіх паэтаў.
Самая мілагучная пасля італьянскай і самая старажытная сярод славянскіх. Зараз па-беларуску гавораць не толькі ў літаратурных колах. Яе актыўна ўжываюць у сферы бізнесу, рэкламе, ў інтэрнэт-прасторы і на тэлебачанні.
Падрабязна – у відэаматэрыяле