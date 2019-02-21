Прямой эфир

Апытанне: якія вершы беларускіх паэтаў памятаюць мінчукі

21 февраля 2019 19:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. 21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. І сёння асабліва згадваюцца вершы нашых паэтаў, паведамілі ў праграме «Сталічныя падрабязнасці» на СТБ. Зараз мы даведаемся ў мінчукоў, ці памятаюць яны вершы беларускіх паэтаў.

Апытанне: якія вершы беларускіх паэтаў памятаюць мінчукі-1

Апытанне: якія вершы беларускіх паэтаў памятаюць мінчукі-3

Апытанне: якія вершы беларускіх паэтаў памятаюць мінчукі-5

Самая мілагучная пасля італьянскай і самая старажытная сярод славянскіх. Зараз па-беларуску гавораць не толькі ў літаратурных колах. Яе актыўна ўжываюць у сферы бізнесу, рэкламе, ў інтэрнэт-прасторы і на тэлебачанні.

Падрабязна – у відэаматэрыяле

Апытанне: якія вершы беларускіх паэтаў памятаюць мінчукі-8

Апытанне: якія вершы беларускіх паэтаў памятаюць мінчукі-10

# Белорусские писатели # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Любімыя фільмы на роднай мове. Праект «Беларускія ўікэнды» кампаніі «Кінаконг» пачынае сезон
21 февраля 2019 18:46

Любімыя фільмы на роднай мове. Праект «Беларускія ўікэнды» кампаніі «Кінаконг» пачынае сезон

Узбагаціць сваю моўную скарбонку. Як прайшла дыктоўка па творах Якуба Коласа ў музеі беларускага песняра
21 февраля 2019 18:45

Узбагаціць сваю моўную скарбонку. Як прайшла дыктоўка па творах Якуба Коласа ў музеі беларускага песняра

Актуальны дыялог. У Барысаве праходзіць выстава-гутарка, прысвечаная праблеме абортаў
21 февраля 2019 18:35

Актуальны дыялог. У Барысаве праходзіць выстава-гутарка, прысвечаная праблеме абортаў