Прямой эфир

Узбагаціць сваю моўную скарбонку. Як прайшла дыктоўка па творах Якуба Коласа ў музеі беларускага песняра

21 февраля 2019 18:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі.  Магчымасць узбагаціць сваю моўную скарбонку ў Дзень роднай мовы падараваў музей Якуба Коласа, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Усіх жадаючых запрасілі напісаць дыктоўку па творах беларускага песняра.

Вядома, што Колас і сам лічыцца адным са стваральнікаў сучаснай літаратурнай мовы. Радкі з коласаускіх твораў узгадала і Яна Шыпко.

Канешне, яны адразу пазнаюць, адкуль гэты урывак. Зразумела – будучыя настаўнікі. Таму і вобраз Лабановіча з «На росстанях» такі блізкі, і радкі з дыктоўкі ўспрымаюцца з асаблівым пачуццём.

Узбагаціць сваю моўную скарбонку. Як прайшла дыктоўка па творах Якуба Коласа ў музеі беларускага песняра-1

Узбагаціць сваю моўную скарбонку. Як прайшла дыктоўка па творах Якуба Коласа ў музеі беларускага песняра-3

Узбагаціць сваю моўную скарбонку. Як прайшла дыктоўка па творах Якуба Коласа ў музеі беларускага песняра-5

Узбагаціць сваю моўную скарбонку. Як прайшла дыктоўка па творах Якуба Коласа ў музеі беларускага песняра-7

Творчая спадчына Коласа – сапраўдны літаратурны скарб. Па творах класіка можна вывучаць беларускую мову – такое ў іх багацце, разнастайнасць і сакавітасць роднага слова.

Колас і сам як носьбіт жывой гутарковай мовы, выпешчанай на народнай глебе, фальклор пачаў збіраць яшчэ з семнаццаці гадоў.

Здаецца, моцны талент і творчая энэргетыка Коласа паўплывалі і на яго малодшага брата. Міхась Міцкевіч нават у эміграцыі у ЗША клапаціўся аб беларускай мове і яе распаўсюджванні. Самаідэнтыфікацыі беларусаў і моўнаму пытанню прысвечаны шматлікія публікацыі.

Узбагаціць сваю моўную скарбонку. Як прайшла дыктоўка па творах Якуба Коласа ў музеі беларускага песняра-10

Узбагаціць сваю моўную скарбонку. Як прайшла дыктоўка па творах Якуба Коласа ў музеі беларускага песняра-12

Узбагаціць сваю моўную скарбонку. Як прайшла дыктоўка па творах Якуба Коласа ў музеі беларускага песняра-14

Узбагаціць сваю моўную скарбонку. Як прайшла дыктоўка па творах Якуба Коласа ў музеі беларускага песняра-16

На радзіму Марыя Міцкевіч прывезла унікальныя сшыткі – рукапісны пераклад Евангелля, зроблены Міхасём Міцкевічам з царкоўнаславянскай на беларускую мову. Убачыць рукапіс на свае вочы можна толькі сёння, але ж электронная версія ўжо даступная чытачам Нацыянальнай бібліятэкі.

Узбагаціць сваю моўную скарбонку. Як прайшла дыктоўка па творах Якуба Коласа ў музеі беларускага песняра-19

Незалежна ад вынікаў дыктоўкі адзнакі «выдатна», без сумнення, заслугоўвае тое, з якім энтузіазмам моладзь адгукнулася на прапанову незвычайна адсвяткаваць Дзень роднай мовы. Тым часам арганізатары акцыі мяркуюць: тэндэнцыя, калі беларуская мова натуральна гучыць нават у штодзённым жыцці, будзе пашырацца. А гэта тое, аб чым калісьці марыў класік.

Падрабязна – у відэаматэрыяле

Узбагаціць сваю моўную скарбонку. Як прайшла дыктоўка па творах Якуба Коласа ў музеі беларускага песняра-22

# Белорусские писатели # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Актуальны дыялог. У Барысаве праходзіць выстава-гутарка, прысвечаная праблеме абортаў
21 февраля 2019 18:35

Актуальны дыялог. У Барысаве праходзіць выстава-гутарка, прысвечаная праблеме абортаў

У Мінскай вобласці зафіксавана зніжэнне колькасці беспрацоўных
21 февраля 2019 18:21

У Мінскай вобласці зафіксавана зніжэнне колькасці беспрацоўных

Уладзімір Макей: «Родная мова павінна гучаць, на ёй павінны размаўляць»
21 февраля 2019 17:58

Уладзімір Макей: «Родная мова павінна гучаць, на ёй павінны размаўляць»