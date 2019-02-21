Узбагаціць сваю моўную скарбонку. Як прайшла дыктоўка па творах Якуба Коласа ў музеі беларускага песняра

Творчая спадчына Коласа – сапраўдны літаратурны скарб. Па творах класіка можна вывучаць беларускую мову – такое ў іх багацце, разнастайнасць і сакавітасць роднага слова.

Колас і сам як носьбіт жывой гутарковай мовы, выпешчанай на народнай глебе, фальклор пачаў збіраць яшчэ з семнаццаці гадоў.

Здаецца, моцны талент і творчая энэргетыка Коласа паўплывалі і на яго малодшага брата. Міхась Міцкевіч нават у эміграцыі у ЗША клапаціўся аб беларускай мове і яе распаўсюджванні. Самаідэнтыфікацыі беларусаў і моўнаму пытанню прысвечаны шматлікія публікацыі.