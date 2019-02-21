Прямой эфир

Любімыя фільмы на роднай мове. Праект «Беларускія ўікэнды» кампаніі «Кінаконг» пачынае сезон

21 февраля 2019 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Яшчэ больш любімых замежных фільмаў на роднай мове. Знакавы праект «Беларускія ўікэнды» кампаніі «Кінаконг» пачынае трэці сезон пры падтрымцы Velсom, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

За мінулыя два гады больш за паўтысячы разоў кіно па-беларуску паглядзелі ў 20 гарадах краіны.

Алёна Сырова пра тых, хто дае беларускае гучанне шэдэўрам сусветнага кінематографу.

Любімыя фільмы на роднай мове. Праект «Беларускія ўікэнды» кампаніі «Кінаконг» пачынае сезон -1

Адчуць сябе Мэры ці Джорджам з фільма «Гэта цудоўнае жыццё» і пераагучыць легендарную гісторыю ў той вечар на камернай сцэне Купалаўскага мог кожны. За намаганнямі аматараў уважліва назіралі прафесійныя акцёры.

Самыя розныя жанры – дзіцячая анімацыя, драмы, баевікі – фільмы для пераагучання «Кінаконг» выбірае самыя разнастайныя, абапіраючыся перш за ўсё на апытанні сярод гледачоў.

Любімыя фільмы на роднай мове. Праект «Беларускія ўікэнды» кампаніі «Кінаконг» пачынае сезон -4

Любімыя фільмы на роднай мове. Праект «Беларускія ўікэнды» кампаніі «Кінаконг» пачынае сезон -6

Любімыя фільмы на роднай мове. Праект «Беларускія ўікэнды» кампаніі «Кінаконг» пачынае сезон -8

«Мой сябра жырафа», «Неверагодны містэр Фокс» – гэтыя фільмы на беларускай мове ўвайшлі ў топ-5 лідэраў мінскага кінапракату. А квіткі на некаторыя сеансы ў кінатэатрах Velcom cinema распрадавалі за лічаныя гадзіны.

Бліжэйшы беларускі ўікэнд нам прапануюць правесці за праглядам фільмаў-рэкардсменаў – «Форэст Гамп», «Хронікі Нарніі», «Таемнае жыццё Уолтара Міці». Далей – болей. Планаў арганізатары, канешне, не раскрываюць, але зусім хутка на роднай мове пачуем Фрода і Гэндальфа, на вялікіх экранах будзем глядзець «Уладара пярсцёнкаў».

Падрабязна – у відэаматэрыяле

Любімыя фільмы на роднай мове. Праект «Беларускія ўікэнды» кампаніі «Кінаконг» пачынае сезон -11

Любімыя фільмы на роднай мове. Праект «Беларускія ўікэнды» кампаніі «Кінаконг» пачынае сезон -13

Любімыя фільмы на роднай мове. Праект «Беларускія ўікэнды» кампаніі «Кінаконг» пачынае сезон -15

Любімыя фільмы на роднай мове. Праект «Беларускія ўікэнды» кампаніі «Кінаконг» пачынае сезон -17

# Кино # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Узбагаціць сваю моўную скарбонку. Як прайшла дыктоўка па творах Якуба Коласа ў музеі беларускага песняра
21 февраля 2019 18:45

Узбагаціць сваю моўную скарбонку. Як прайшла дыктоўка па творах Якуба Коласа ў музеі беларускага песняра

Актуальны дыялог. У Барысаве праходзіць выстава-гутарка, прысвечаная праблеме абортаў
21 февраля 2019 18:35

Актуальны дыялог. У Барысаве праходзіць выстава-гутарка, прысвечаная праблеме абортаў

У Мінскай вобласці зафіксавана зніжэнне колькасці беспрацоўных
21 февраля 2019 18:21

У Мінскай вобласці зафіксавана зніжэнне колькасці беспрацоўных