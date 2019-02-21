Прямой эфир

Актуальны дыялог. У Барысаве праходзіць выстава-гутарка, прысвечаная праблеме абортаў

21 февраля 2019 18:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі.  У Барысаўскай цэнтральнай раённай бібліятэцы праходзіць традыцыйная лютаўская выстава-гутарка, прысвечаная праблеме абортаў, паведамілі ў праграме «Міншчына» на СТБ.

Актуальны дыялог. У Барысаве праходзіць выстава-гутарка, прысвечаная праблеме абортаў-1

Актуальны дыялог. У Барысаве праходзіць выстава-гутарка, прысвечаная праблеме абортаў-3

Актуальны дыялог. У Барысаве праходзіць выстава-гутарка, прысвечаная праблеме абортаў-5

Актуальны дыялог. У Барысаве праходзіць выстава-гутарка, прысвечаная праблеме абортаў-7

Інфармацыйныя сустрэчы галоўным чынам арганізуюцца для падлеткаў і моладзі. Яны праводзяцца пераважна ў фармаце дыялога. Сярод спікераў – супрацоўнікі бібліятэкі, прадстаўнікі рэлігійных супольнасцяў і медыкі.

Мерапрыемства праводзяць ужо восьмы год. На працягу месяца яго наведваюць каля тысячы чалавек – гэта дзевяцікласнікі сярэдніх школ горада, навучэнцы прафесійна-тэхнічных каледжаў і салдаты тэрміновай службы.

Падрабязна – у відэаматэрыяле

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У Мінскай вобласці зафіксавана зніжэнне колькасці беспрацоўных
21 февраля 2019 18:21

У Мінскай вобласці зафіксавана зніжэнне колькасці беспрацоўных

Уладзімір Макей: «Родная мова павінна гучаць, на ёй павінны размаўляць»
21 февраля 2019 17:58

Уладзімір Макей: «Родная мова павінна гучаць, на ёй павінны размаўляць»

Обновление в ценниках и решение денежных конфликтов. Как в Беларуси будут работать новые правила торговли и общепита
21 февраля 2019 17:26

Обновление в ценниках и решение денежных конфликтов. Как в Беларуси будут работать новые правила торговли и общепита