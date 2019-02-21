Актуальны дыялог. У Барысаве праходзіць выстава-гутарка, прысвечаная праблеме абортаў

Навіны Беларусі. У Барысаўскай цэнтральнай раённай бібліятэцы праходзіць традыцыйная лютаўская выстава-гутарка, прысвечаная праблеме абортаў, паведамілі ў праграме «Міншчына» на СТБ.
Навіны Беларусі. У Барысаўскай цэнтральнай раённай бібліятэцы праходзіць традыцыйная лютаўская выстава-гутарка, прысвечаная праблеме абортаў, паведамілі ў праграме «Міншчына» на СТБ.
Інфармацыйныя сустрэчы галоўным чынам арганізуюцца для падлеткаў і моладзі. Яны праводзяцца пераважна ў фармаце дыялога. Сярод спікераў – супрацоўнікі бібліятэкі, прадстаўнікі рэлігійных супольнасцяў і медыкі.
Мерапрыемства праводзяць ужо восьмы год. На працягу месяца яго наведваюць каля тысячы чалавек – гэта дзевяцікласнікі сярэдніх школ горада, навучэнцы прафесійна-тэхнічных каледжаў і салдаты тэрміновай службы.
Падрабязна – у відэаматэрыяле