Аппарат УЗИ, стоматология и комфортные кабинеты. В Минском районе открыли новую амбулаторию

Новости Беларуси. Амбулатория с перспективой современной поликлиники! Новое медучреждение открылось в агрогородке Прилуки в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это просторное трехэтажное здание с лифтом и комфортными кабинетами. Первичную помощь будут оказывать врачи общей практики – терапевт, педиатр, хирург. Кроме того, есть дневной стационар, помещения для медпроцедур, перевязочная, гипсовая. Мини-поликлиника оснащена необходимым оборудованием. Есть современный стоматологический комплекс с возможностью протезирования, кабинет с аппаратом УЗИ, физиотерапевтический блок. За смену в амбулатории будут принимать свыше 200 пациентов – жителей микрорайона Прилуки и соседней деревни Лецковщина с численностью более 6 500 человек.

Мы молодая семья, у меня пока один ребенок, это моя сестра. Тоже из ближних домов, тоже ездили в поликлинику в Сеницу. Неудобно было, очень ждали открытия.

Вероника Торотько, заведующая Прилукской амбулаторией:

Была необходимость в построении своего учреждения здравоохранения, чтобы было в шаговой доступности для пациентов для оказания первичной медицинской помощи. Амбулатория будет функционировать, как и любое другое учреждение здравоохранения, как с осмотром пациентов непосредственно в амбулатории, так и с вызовом врача на дом.

Игорь Шамаль, начальник главного управления здравоохранения Миноблисполкома:

За этой амбулаторией закреплено более 1 700 детей, организованы здесь очень логично входные группы, разделяющие взрослых, детей, позволяет разделять потоки в сезон эпидемиологического неблагополучия. Кабинеты здорового ребенка, отдельные приемы врача общей практики. Это один из примеров государственного и частного партнерства, который позволил все это организовать.