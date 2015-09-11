Школьница из Воложина стала призером международного конкурса творческих проектов, который прошел в США

Новости Беларуси. Ученица гимназии №1 Воложина Диана Шаргородская стала призером международного конкурса творческих проектов, который прошел в США.

Всего от Беларуси было подано 400 заявок, но в финал прошли только четыре десятки креативных идей на тему «Волонтерство. Лидерство. Агроэкотуризм», рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Победители в течение месяца жили за океаном – совершенствовали иностранный язык и оформляли идею на бумаге.

Проект Дианы Шаргородской поможет наполнить яркими красками мир людей с ограниченными возможностями. Она планирует создать творческую мастерскую. Воплотить мечту в жизнь старшеклассница предполагает уже в будущем году.