Антон Бладик: вероятность появления Киану Ривза на фестивале VOKA Smartfilm 50 на 50

Новости Беларуси. Компания А1 объявила о начале 9-го международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. Слоган нынешнего фестиваля – «Сезон необычных историй», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тематических рамок для участников нет. Каждый желающий из любой страны мира может снять фильм протяженностью не более 10 минут на смартфон. Прием работ продлится до 21 марта. Награждение пройдет в апреле. Среди гостей церемонии ожидаются звезды кино.

Антон Бладик, заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту:

Гости будут, безусловно. Понятно дело, что вероятность появления здесь Киану Ривза 50 на 50 – либо приедет, либо не приедет. Но многие звезды и режиссеры, актеры из России и стран ближнего зарубежья, безусловно, посетят наш фестиваль. Не буду раскрывать пока всю интригу, не буду называть все фамилии, но как режиссеры, так и звезды сериалов и фильмов посетят нас. Будут мастер-классы. Поэтому следите за новостями.