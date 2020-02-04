В медицинской отрасли переход на новую систему начисления зарплаты прошёл без нареканий

Новости Беларуси. Своевременно и справедливо. Новая система начисления зарплаты бюджетникам не вызвала претензий у медработников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Своевременно и справедливо. Новая система начисления зарплаты бюджетникам не вызвала претензий у медработников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопрос 4 февраля обсудили на профсоюзном съезде медиков Беларуси. Встреча стала поводом подвести итоги работы отрасли за последние 5 лет и обозначить дальнейшие планы. Речь шла о необходимости повышения престижа профессии и уровня доходов.
Первые зарплаты по измененным правилам работники здравоохранения получат уже в феврале. Во время перехода на новую финансовую систему профсоюзные специалисты проводили консультации и горячие линии. С 23 января они также проводили мониторинг на местах. Жалоб и беспокойства удалось избежать.
Владимир Караник, миністр здравоохранения Беларуси:
Профсоюзы нас своевременно информировали о тех проблемных коллективах, где работники не получают в полной мере информацию, чтобы мы могли туда выезжать и проводить разъяснительную работу. Мы считаем, что благодаря совместной работе органов госуправления и профсоюзов, каких-то негативных ожиданий от новой формы начисления заработной платы сегодня в отрасли нет.
Роберт Часнойть, председатель республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Вчерашний день показал – уже зарплата выплачивается – никаких звонков, то есть беспокойств по этому поводу не было. Это свидетельствует о том, что система здравоохранения готова и выполняет 27-й указ Президента.
Более того, сегодня нас очень радует то, что мы достигли прироста членства профсоюзного 98,5 % от работающих членов профсоюза. Это один из самых высоких показателей.
Без внимания не остались и другие важные аспекты. Это доступность и качество оказания медицинской помощи, правовая защита молодых специалистов и безопасные условия труда. Акцент и на строительстве жилья для медиков. Квадратными метрами в 2020 году в первую очередь обеспечат врачей в райцентрах. При этом возводить общежития и выделять льготное арендное жилье будут во всех регионах страны.