Торжественное возложение цветов у стелы «Минск – город-герой» в День города
Новости Беларуси. Официальные торжества по случаю Дня города стартовали утром 8 сентября у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравить белорусскую столицу с днем рождения вышли сотни горожан и гостей Минска.
Цветы и венки к обелиску легли от руководства города и представителей общественных организаций. В знак памяти о тех, кто сделал жизнь белорусов мирной и благодаря кому столица стала по-настоящему любимой миллионами, сегодня звучало немало слов признательности. Для участия в праздничных мероприятиях прибыли представители делегаций из разных стран.
Василий Панасюк, председатель Минского городского совета депутатов:
Нашим совместным трудом мы возвели в этом году много знаковых, сильных, можно сказать, объектов. Если вспомнить Республиканский центр художественной гимнастики, стадион «Динамо» – такие неотъемлемые и необходимые социальные объекты. Так, 1 сентября в Московском районе открылась школа-новостройка. У минчан повышенное требование к своему столичному комфорту. Городские власти делают всё возможное, чтобы соответствовать этому эталону.