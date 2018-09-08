Торжественное возложение цветов у стелы «Минск – город-герой» в День города

Новости Беларуси. Официальные торжества по случаю Дня города стартовали утром 8 сентября у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравить белорусскую столицу с днем рождения вышли сотни горожан и гостей Минска.

Цветы и венки к обелиску легли от руководства города и представителей общественных организаций. В знак памяти о тех, кто сделал жизнь белорусов мирной и благодаря кому столица стала по-настоящему любимой миллионами, сегодня звучало немало слов признательности. Для участия в праздничных мероприятиях прибыли представители делегаций из разных стран.