Аномальное лето-2017 – что будет с погодой в Беларуси дальше: «Большой город»

Новости Беларуси. В «Большом городе» говорят о погоде. Будет ли оставшееся лето летом? Как и из чего составляется метеопрогноз? Что стоит за терминами «кратковременный дождь» и «местами осадки»? Что это – хитрость синоптиков или научно обоснованное предположение? Об этом рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета Александр Беганский.
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