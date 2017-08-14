«В сентябре отмечаются 30-градусные температуры»: как изменился климат в Беларуси

Новости Беларуси. Что за последние 20 лет стало с погодой в Беларуси, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Есть пресловутое изменение климата? Вы его наблюдаете или это, всё-таки, досужие домыслы?

Александр Беганский, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета:

Ну, наверное, сбрасывать со счетов это, всё же, не стоит. Конечно, изменения заметны и, возможно, очевидны. В первую очередь, можно сказать по зимнему периоду. У нас достаточно стали короткие зимы – в плане и снежного покрова. То есть, если раньше – ещё 10-15-20 лет назад – у нас снег, условно, с декабря по март лежал, то сейчас, в лучшем случае, полтора-два месяца, как вот этой зимой, допустим, прошедшей было. То есть, достаточно короткий промежуток времени, не такие уже по высотам.

В том числе, мы вот сейчас можем заметить, что и осенние месяцы – сентябрь уже почти как летний.

То есть, температура где-то близка к августу, несмотря на то, что по норме он должен уже быть холоднее. То есть, даже в сентябре уже отмечаются 30-градусные температуры. Изменения в климате есть, и, однозначно об этом можно сказать.