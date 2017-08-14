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«От 5 минут до 3 часов»: сколько идёт кратковременный дождь и чем отличается от дождя временами?

14 августа 2017 17:44
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Новости Беларуси. Как правильно трактовать информацию в прогнозе погоды, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Вот прогноз: «Ожидаются кратковременные дожди». Для меня, как обывателя, это – дождь, который прошёл, я переждал под козырьком минут 20 и пошёл дальше. Но, когда он затягивается, я думаю, что синоптики опять неправы – почему кратковременный дождь превратился в долговременный? Что Вы, как специалист, подразумеваете под кратковременным дождём?

Александр Беганский, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета: 
Это – дождь, который идёт не более 3 часов. То есть, его продолжительность может быть от, условно скажем, 5 минут – вот он начался и быстро закончился – до 3 часов.

В эти 3 часа дождь может начинаться и заканчиваться бесчисленное количество раз.

Но, если у нас дождь начался, он продолжается, проходит час-два-три-пять и более, то такой дождь уже подпадает под критерий «временами». Либо дождь в прогнозе часто, особенно в осеннее время, там: «Облачно, дожди». То есть, это – дождь, который обложной, который начался с утра и продолжается весь день. 

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# общество # Погода в Беларуси

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