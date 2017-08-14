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«Ничего аномального, с точки зрения науки и климата, нет». Что не так с погодой этим летом?

14 августа 2017 17:43
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Новости Беларуси. Синоптик прокомментировал погоду лета 2017 года в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Наше лето – эти шквалистые ветры, дожди и мощные грозы, с перепадами температур.

Это нормальное явление или, всё-таки, какой-то момент аномалий прослеживается?

Александр Беганский, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета: 
Ничего аномального в этом, с точки зрения науки и климата, нет. В летний период это – обычное явление, когда наблюдаются грозы, грозы сопровождаются ливнями, градом, шквалистым усилением ветра, с какими-то даже последствиями. Единственное, в прогнозе, наверное, это – одно из самых сложных явлений, которое, вообще, поддаётся прогнозированию, из-за своего локального характера. В летний, особенно, период прогнозирование вот таких локальных явлений, как грозовые ливневые дожди. Это относится и ко всей территории республики.

Олег Степанюк:
В принципе, привычная картина для лета.

Александр Беганский: 
Для лета это вполне привычно. 

Аномальное лето-2017 – что будет с погодой в Беларуси дальше: «Большой город»

# общество # Погода в Беларуси

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