«Ничего аномального, с точки зрения науки и климата, нет». Что не так с погодой этим летом?

Новости Беларуси. Синоптик прокомментировал погоду лета 2017 года в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Наше лето – эти шквалистые ветры, дожди и мощные грозы, с перепадами температур.

Это нормальное явление или, всё-таки, какой-то момент аномалий прослеживается?

Александр Беганский, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета:

Ничего аномального в этом, с точки зрения науки и климата, нет. В летний период это – обычное явление, когда наблюдаются грозы, грозы сопровождаются ливнями, градом, шквалистым усилением ветра, с какими-то даже последствиями. Единственное, в прогнозе, наверное, это – одно из самых сложных явлений, которое, вообще, поддаётся прогнозированию, из-за своего локального характера. В летний, особенно, период прогнозирование вот таких локальных явлений, как грозовые ливневые дожди. Это относится и ко всей территории республики.

Олег Степанюк:

В принципе, привычная картина для лета.

Александр Беганский:

Для лета это вполне привычно.