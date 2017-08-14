Синоптики о точности прогнозов погоды: «Стопроцентных, всё равно, не будет»

Новости Беларуси. Оправдываются ли прогнозы погоды, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Точность прогнозов. Есть у Вас какие-то допустимые проценты точности? Либо неточности?

Александр Беганский, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета:

Нужно понимать, что стопроцентных прогнозов, всё равно, не будет. Какая бы наука развитая не была, всегда будет какая-то вероятность того, что это явление не осуществится.

Олег Степанюк:

Вы – начальник отдела краткосрочных прогнозов. Насколько, на какой процент сбываются Ваши прогнозы?

Александр Беганский:

У нас оправдываемость прогнозов – такой вот термин есть мировой, общепринятый. И у нас в республике, в Белгидромете процент оправдываемости краткосрочных прогнозов – порядка 95. То есть.

Если из 100 прогнозов 95 оправдываются. Это – показатель мировой.

Чем больше заблаговременность прогноза – двое, третьи сутки, прогноз на неделю – вот уже на последние дни недели вероятность и оправдываемость прогноза, конечно, уже уменьшаются. Но, я могу сказать, что прогнозы на трое суток вот, которые считаются во всём мире наиболее достоверными, то есть, дальше уже можно – условно, консультативный характер дальше носит прогноз. Прогноз на трое суток, даже у нас, оправдывается выше 90%. При прогнозах недельных – там, в понедельник все хотят знать, какие будут выходные следующие – конечно, это достаточно сложный процесс. И можно только предполагать, как будут развиваться процессы. То есть, можно предположить там: есть ли вероятность осадков, как будет – теплее-холоднее. Но сказать в понедельник, что в воскресенье будет, условно, плюс 30 и не будет дождя – это достаточно сложный процесс. Хотя, наука и специалисты, учёные пытаются, конечно, увеличить качество вот таких прогнозов, но пока это всё в разработках ведущих центров.