«Сентябрь может преподнести массу сюрпризов»: как будет меняться погода в Беларуси?

Новости Беларуси. Будет ли ещё жара в 2017 году или стоит готовиться к осени, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Лета осталось всего ничего, можете сказать, чего нам ждать, каким оно будет?

Александр Беганский, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета:

Лето ещё не закончилось. Это можно сказать с уверенностью. То есть, ещё будут и жаркие дни, будут и дождливые дни – тоже нельзя это сбрасывать со счетов.

Будет ещё и 30-градусная жара, в том числе.

Олег Степанюк:

То есть, мы ещё можем порадоваться лету?

Александр Беганский:

Да. Ещё ничего не закончено. Ещё и сентябрь может преподнести массу сюрпризов, в том числе, и температурных, и так далее, и солнечных дней. Поэтому отчаиваться не стоит. У природы нет плохой погоды. Главное, правильно к этому относиться – любая погода она такая, какая есть, уже ничего не переделаешь.