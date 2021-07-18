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В Беларуси в 2021 году утонуло в 3,5 раза больше детей. Вот какие правила нужно соблюдать при купании

18 июля 2021 17:13
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Новости Беларуси. В Беларусь идет долгожданное для многих похолодание. Уже 20 июля температура воздуха приблизится к норме. А вот неделя уходящая отметилась самым настоящим зноем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Столбик термометров не опускался ниже +30 ℃. А в отдельных случаях доходил до +38 ℃. Тем, кто в отпуске, удалось насладиться горячими днями и отдыхом на воде, а вот на рабочих местах многие мечтали о сиесте: несколько часов перерыва в пик температур. Впрочем, работодатели шли по возможности навстречу. Да и профсоюзы в этом случае начеку.

В кабине комбайна и в вагоне электрички, на пляже и в раскаленном городе – знойный репортаж у Кристины Протосовицкой.

В Беларуси в 2021 году утонуло в 3,5 раза больше детей. Вот какие правила нужно соблюдать при купании-1

В новый сезон с новым подходом. На службу МЧС заступили квадрокоптеры. Они ищут пропавших людей в лесу и с легкостью фиксируют очаг возгорания. А теперь еще и разговаривают с людьми.

В Беларуси в 2021 году утонуло в 3,5 раза больше детей. Вот какие правила нужно соблюдать при купании-4

Сергей Драчев, начальник службы поисковых спасательных работ и пожаротушения Брестского областного управления МЧС:
Особенно привлекают внимание отдыхающих детей, потому что это что-то необычное. Взрослые тоже реагируют, это что-то необыденное. Не то, что ходит пропагандист с бумажками и раздает.

В Беларуси в 2021 году утонуло в 3,5 раза больше детей. Вот какие правила нужно соблюдать при купании-7

Брест пересекает река Мухавец. Городские пляжи собирают аншлаги. Причем в эти дни в любое время. Виктор Сацук на воде 11 лет и не вспомнит таких горячих сезонов. Патруль по местам разрешенного отдыха, а попутно в обзор попадают и дикие пляжи. На любой вопрос ответ у таких нелегальных купальщиков один: ведь ближе к дому.

В Беларуси в 2021 году утонуло в 3,5 раза больше детей. Вот какие правила нужно соблюдать при купании-10

Виктор Сацук, старший моторист:
Многолюдно, но этот пляж не санкционирован и не оборудован. Беда может постучаться в любое время. Вот посмотрите, и дети плавают, и взрослые, а на помощь будет прийти некому, если ситуация возникнет.

В Беларуси в 2021 году утонуло в 3,5 раза больше детей. Вот какие правила нужно соблюдать при купании-13

Мухавец – река несложная. Порт перенесли, движение судов минимальное. Исключение – прогулочные и спасательные. Впрочем, новый вызов для спасателей – гидроциклы. На днях лихач зашел в акваторию пляжа в считанных сантиметрах от детей.

В Беларуси в 2021 году утонуло в 3,5 раза больше детей. Вот какие правила нужно соблюдать при купании-16

Руслан Чешко, матрос-спасатель:
Один гидроцикл подошел сюда, где купались люди. Когда я подошел к владельцу гидроцикла и сделал замечание, что здесь находиться нельзя на гидроцикле, то он повел себя хамски. Я ему просто предложил уйти отсюда, а он: «Я могу здесь стоять, могу здесь оставить». Никакие доводы мои его не убедили, что здесь находиться на гидроцикле категорически запрещено. Представьте, что ваши дети здесь купаются, а кто-то подъехал так. Буквально не заметили, по голове наехали и все. Человека нет.

В Беларуси в 2021 году утонуло в 3,5 раза больше детей. Вот какие правила нужно соблюдать при купании-19

Движение гидроциклов на реке Мухавец решением горисполкома запрещено. Нарушителей найти будет несложно: любитель экстрима и его транспорт попали в объектив камеры телефона спасателя. Чудом никто не пострадал, а вот вода, как стихия, неумолима. Статистика неутешительная: в 2021 году в Беларуси в 3,5 раза выросло число утонувших детей. Всего же за сезон жертвами утопления стали более 200 человек.

В Беларуси в 2021 году утонуло в 3,5 раза больше детей. Вот какие правила нужно соблюдать при купании-22

Виталий Кулинич, председатель Брестской областной организации ОСВОД:
К сожалению, на территории Брестской области по оперативным данным ОСВОД зарегистрированы 43 человека, которые утонули от утопления. Из них четыре несовершеннолетних. Но и спасли уже 20 человек, в том числе пять несовершеннолетних. Совсем свежий случай, когда в Малоритском районе мальчик 2012 года катался на надувном плавательном средстве, перевернулся, начал тонуть. Отец был на берегу, но он был далеко, даже не смог добежать до воды. Его спасли спасатели ОСВОД. Три основных правила, которые необходимо соблюдать: купаться только в разрешенных местах, нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения, нельзя купаться малолетним детям без присмотра взрослых.

# Утопления # общество # Кристина Протосовицкая # Сергей Драчев # Виктор Сацук # Руслан Чешко # Виталий Кулинич # Фотофакт

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