В Беларуси в 2021 году утонуло в 3,5 раза больше детей. Вот какие правила нужно соблюдать при купании

Новости Беларуси. В Беларусь идет долгожданное для многих похолодание. Уже 20 июля температура воздуха приблизится к норме. А вот неделя уходящая отметилась самым настоящим зноем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Столбик термометров не опускался ниже +30 ℃. А в отдельных случаях доходил до +38 ℃. Тем, кто в отпуске, удалось насладиться горячими днями и отдыхом на воде, а вот на рабочих местах многие мечтали о сиесте: несколько часов перерыва в пик температур. Впрочем, работодатели шли по возможности навстречу. Да и профсоюзы в этом случае начеку. В кабине комбайна и в вагоне электрички, на пляже и в раскаленном городе – знойный репортаж у Кристины Протосовицкой.

В новый сезон с новым подходом. На службу МЧС заступили квадрокоптеры. Они ищут пропавших людей в лесу и с легкостью фиксируют очаг возгорания. А теперь еще и разговаривают с людьми.

Сергей Драчев, начальник службы поисковых спасательных работ и пожаротушения Брестского областного управления МЧС:

Особенно привлекают внимание отдыхающих детей, потому что это что-то необычное. Взрослые тоже реагируют, это что-то необыденное. Не то, что ходит пропагандист с бумажками и раздает.

Брест пересекает река Мухавец. Городские пляжи собирают аншлаги. Причем в эти дни в любое время. Виктор Сацук на воде 11 лет и не вспомнит таких горячих сезонов. Патруль по местам разрешенного отдыха, а попутно в обзор попадают и дикие пляжи. На любой вопрос ответ у таких нелегальных купальщиков один: ведь ближе к дому.

Виктор Сацук, старший моторист:

Многолюдно, но этот пляж не санкционирован и не оборудован. Беда может постучаться в любое время. Вот посмотрите, и дети плавают, и взрослые, а на помощь будет прийти некому, если ситуация возникнет.

Мухавец – река несложная. Порт перенесли, движение судов минимальное. Исключение – прогулочные и спасательные. Впрочем, новый вызов для спасателей – гидроциклы. На днях лихач зашел в акваторию пляжа в считанных сантиметрах от детей.

Руслан Чешко, матрос-спасатель:

Один гидроцикл подошел сюда, где купались люди. Когда я подошел к владельцу гидроцикла и сделал замечание, что здесь находиться нельзя на гидроцикле, то он повел себя хамски. Я ему просто предложил уйти отсюда, а он: «Я могу здесь стоять, могу здесь оставить». Никакие доводы мои его не убедили, что здесь находиться на гидроцикле категорически запрещено. Представьте, что ваши дети здесь купаются, а кто-то подъехал так. Буквально не заметили, по голове наехали и все. Человека нет.

Движение гидроциклов на реке Мухавец решением горисполкома запрещено. Нарушителей найти будет несложно: любитель экстрима и его транспорт попали в объектив камеры телефона спасателя. Чудом никто не пострадал, а вот вода, как стихия, неумолима. Статистика неутешительная: в 2021 году в Беларуси в 3,5 раза выросло число утонувших детей. Всего же за сезон жертвами утопления стали более 200 человек.