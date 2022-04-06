Этот йогурт могут есть даже самые маленькие. Многодетная мама об особенностях кисломолочных продуктов

Александра Крилович, психолог, королева красоты, многодетная мама:

А вот и новое утро, пора будить малышню. Начнем мы с Сабрины. Просыпайся.

А сейчас буду будить своих ребятишек, мальчишек. Кто у меня еще не проснулся?

Александра Крилович:

Меня зовут Александра. Я психолог, королева красоты и многодетная мама. Добро пожаловать к нам в гости. В своем блоге я расскажу, почему не стоит бояться планировать семью, развею все нелепые мифы касательно детей, материнства и не только.

– Ребятишки, с чего начинается у нас утро?

– С завтрака.

– Вкусного и полезного. Чего хотите?

– Йогурта.

– Ну все, заказ принят. Пожалуйста.

Александра Крилович:

Сегодня я хочу рассказать вам про детское питание. А точнее, про те лакомства, которые любят мои дети. Раньше считалось, что йогурт – это кисломолочный продукт, который подходит только для взрослых из-за своей высокой кислотности. Однако сегодня уже есть такой продукт для деток с 8 месяцев. Это полезный кисломолочный продукт с низким содержанием кислотности, с наличием микроэлементов, витаминов, белка и кальция. Стоит отметить, что йогурт качественно дополнит рацион вашего малыша.

– Кто любит клубничный йогурт?

– Я!

– А с манго и тропическими фруктами?

– Я!

Александра Крилович:

Преимущество йогурта в том, что он не содержит лактозы и улучшает микрофлору кишечника. Йогурты для самых маленьких не содержат синтетических красителей, никаких дополнительных сахаров. Но обязательно рекомендую посмотреть состав, срок хранения и дату изготовления.