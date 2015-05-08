Прямой эфир

Ангелы на поле боя. Хранители жизней на беспощадных фронтах войны

08 мая 2015 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На их долю выпало испытаний не меньше, чем солдатам на передовой. Воевать с оружием  в руках не приходилось, зато каждый день - схватка со смертью.  Фронтовые медсестры  сражались за жизнь каждого  раненого.  И всякая минута,  а то и секунда была на счету.  

Блокаду родного Ленинграда Валентина Петровна помнит как сейчас.  В мирное время мечтала стать переводчиком, но война расставила свои приоритеты. Пошла в медсёстры.

Трудностей в медицинской службе было много.  Лекарств постоянно не хватало. Приходилось из подручных средств делать. Жизнь каждого бойца была важна. В нечеловеческих условиях и на пределе человеческих возможностей  за дело Победы боролись, как могли. 

Евгения Васильевна к спасению жизней на фронте была готова. Как ни как за плечами  харьковское медицинское училище. Правда, из-за сложного перелома  в армию попала не сразу. Чуть поправилась и сразу в бой - младшим лейтенантом медицинской службы на прифронтовую полосу временно приспособленных  аэродромов. 

Тот день, когда закончилась война Евгения Васильевна  вспоминает с улыбкой на лице. Больше никаких перестрелок, грохота орудий, рёва танков и чёрного неба над головой.

 

# общество # Ветеран войны # Фотофакт # Евгения Коновалова # Валентина Тиванова # Телемарафон "Наша Победа" на СТВ

Другие новости рубрики

Все новости
В Гомель прямиком с Эльбруса прибыли «Цветы Великой победы»
08 мая 2015 14:03

В Гомель прямиком с Эльбруса прибыли «Цветы Великой победы»

В Могилеве студенты в танце изобразили главные символы Дня Победы – красно-зеленую ленту и цветок яблони
08 мая 2015 14:01

В Могилеве студенты в танце изобразили главные символы Дня Победы – красно-зеленую ленту и цветок яблони

День Победы отмечает Европа: во Франции память погибших почтил Павел Латушко
08 мая 2015 13:49

День Победы отмечает Европа: во Франции память погибших почтил Павел Латушко