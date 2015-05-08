Ангелы на поле боя. Хранители жизней на беспощадных фронтах войны

На их долю выпало испытаний не меньше, чем солдатам на передовой. Воевать с оружием в руках не приходилось, зато каждый день - схватка со смертью. Фронтовые медсестры сражались за жизнь каждого раненого. И всякая минута, а то и секунда была на счету.

Блокаду родного Ленинграда Валентина Петровна помнит как сейчас. В мирное время мечтала стать переводчиком, но война расставила свои приоритеты. Пошла в медсёстры.

Трудностей в медицинской службе было много. Лекарств постоянно не хватало. Приходилось из подручных средств делать. Жизнь каждого бойца была важна. В нечеловеческих условиях и на пределе человеческих возможностей за дело Победы боролись, как могли.

Евгения Васильевна к спасению жизней на фронте была готова. Как ни как за плечами харьковское медицинское училище. Правда, из-за сложного перелома в армию попала не сразу. Чуть поправилась и сразу в бой - младшим лейтенантом медицинской службы на прифронтовую полосу временно приспособленных аэродромов.

Тот день, когда закончилась война Евгения Васильевна вспоминает с улыбкой на лице. Больше никаких перестрелок, грохота орудий, рёва танков и чёрного неба над головой.