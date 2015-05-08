День Победы отмечает Европа: во Франции память погибших почтил Павел Латушко

Новости Беларуси. В ряде европейских стран День Победы отмечают уже сегодня. Именно 8 мая 1945 года в 23 часа 1 минуту по среднеевропейскому времени акт о капитуляции Германии вступил в силу. Так, историю самой кровопролитной войны XX века вспоминали во Франции, Польше и других странах.

Европа встречает Победу. 70 лет назад Старый свет был освобожден от фашизма.

Во французском городке Нуайе-сен-Мартен собрались высокие гости из разных стран. Цель одна – почтить память павших в той кровопролитной войне. К месту захоронения возложил венки и глава белорусской дипмиссии во Франции Павел Латушко.

Помнит о тех страшных временах и Германия. Бундестаг на специальном собрании воздал почести героям, освободившим не только страну, но и всю Европу от фашистских войск. Память погибших немецкие депутаты почтили минутой молчания.

Норберт Ламмерт, председатель Бундестага Германии:

8 мая мировая война, развязанная Германией, подошла к концу. Она унесла жизни более 50 миллионов человек, среди них около восьми миллионов немцев. 70 лет назад оружие в Европе наконец замолчало. Сегодня мы вспоминаем миллионы жертв беспрецедентной кампании по уничтожению других стран и народов. 8 мая стало днем освобождения для всего континента.

Войска третьего рейха всего за месяц захватили Польшу. Но просто так жители страны не сдались: плечом к плечу они воевали с красноармейцами против оккупантов и победили. Миллионы человек вышли на улицы польских городов, чтобы сказать им «спасибо!»

Бронислав Коморовский, президент Республики Польша:

Я хотел бы отдать честь всем, кто боролся против нацистской агрессии, всем солдатам антифашистской коалиции, которые внесли свой вклад в победу в мае 1945 года.

Плакучая белая вишня – символ победы и единства. Единства, благодаря которому 70 лет назад был побежден фашизм. Ее посадили возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Сэм Кутеса, председатель 69 сессии Генеральной Ассамблеи ООН:

Плакучая вишня – это символ скорби по павшим. Белые цветы этого дерева тоже очень символичны. Они указывают на чистоту и перерождение. Для будущих поколений это нежное, спокойное дерево будет служить непреходящим символом мира и единства.

Праздник Победы – день, когда все города говорят одинаково. От Москвы до Вашингтона люди чествуют ветеранов войны. И, конечно же, оплакивают тех, кто воевал за свободу Европы, но мирного неба над головой уже не увидел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.