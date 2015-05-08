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В Могилеве студенты в танце изобразили главные символы Дня Победы – красно-зеленую ленту и цветок яблони

08 мая 2015 14:01
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Новости Беларуси. Главный символ приближающегося праздника – красно-зеленая лента и цветок яблони – участники акции в Могилеве изобразили в танце. Молодежный флешмоб собрал на площади Звезд несколько десятков студентов.

Александра Боборыко, участник акции «Цветы Великой Победы»:
С помощью этого флешмоба мы отражаем именно любовь и память к нашим героям.

Анна Савич, участник акции «Цветы Великой Победы»:
Сегодня мы решили поблагодарить ветеранов за огромный подарок – за чистое небо над головой. Мы хотели этим флешмобом еще раз доказать, что мы это ценим, что мы вспоминаем о них, что мы не забываем наших предков, которые воевали за нас.

Вечером в Могилеве начнется грандиозное театрализованное представление. Участники постановки будут форсировать Днепр.

Историю города – довоенного, оккупированного и освобожденного – на берегу Днепра покажут более 3 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # День Победы

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