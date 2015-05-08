Новости Беларуси. В Гомель прямиком с Эльбруса прибыли «Цветы Великой победы». Как уже сообщалось ранее, два белорусских туриста-энтузиаста в канун 9 Мая взялись доставить на высочайшую вершину Европы знамя с символикой белорусской патриотической акции.

Высота в 5642 метра в этот раз оказалось покорена не полностью – добраться до самой вершины помешали тяжелые погодные условия и сжатые сроки экспедиции.

Тем не менее яблоневые цветы все же украсили склоны Эльбруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Носульчик, турист:

Проникнуться духом, как минимум, подвигов наших дедов и прадедов мы были должны, мы были обязаны. Понятно, что в 1943 году когда-то тоже ценою многих жизней вновь были взяты высоты и 11-й приют, западная и восточная, чтобы сменились флаги на советские.