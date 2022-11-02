Андрейченко об обсуждении законопроектов: народ не остаётся в стороне, каждый старается внести свою лепту

Новости Беларуси. Свыше 150 предложений поступило от белорусов за время общественного обсуждения законопроектов о ВНС и изменениях в Избирательный кодекс. В Беларуси подводят итоги народного диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 ноября последний день, когда еще можно направить свои замечания. В том числе в электронной форме: законопроекты размещены на Правовом форуме.

Как подчеркивают специалисты, это прогрессивные документы, в экспертизе которых впервые настолько массово принимают участие белорусы. Граждане проявили высокую активность. Прошли десятки диалоговых площадок в трудовых коллективах, а также в студенческих аудиториях и в общественных организациях. Озвучивались конструктивные предложения, звучали замечания. Людей интересовало, как будут выдвигать делегатов на ВНС, кто и как будет вести контроль за исполнением решений Всебелорусского народного собрания, в чем суть единого дня голосования, почему необходимо сократить окружные комиссии и какие современные мировые тенденции будут отражены в обновленном Избирательном кодексе. Все замечания и предложения участников народного диалога учтут при окончательной доработке законопроектов.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Это правильно, когда государство доносит до населения, до общественности те идеи, которые оно намерено в дальнейшем реализовать путем совершенствования законодательств. Встречное движение – это всегда должно быть понимание и общественное ободрение либо неодобрение тех или иных посылов, поскольку исполнять-то положения законов будет общество. И эти нормы должны быть действенными, а не остаться лишь формально закрепленными на бумаге.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Два законопроекта, которые еще не внесены в Палату представителей, но по аналогии с Конституцией до внесения обсуждаются с гражданами. Собираются предложения, аккумулируются, чтобы еще раз предоставить нашему народу действительно участие в законотворческом процессе.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы видим, какая сегодня турбулентность в мире, насколько противоречивые отношения к тем процессам, которые сегодня происходят. И в экономике, и в политике. И, конечно, сегодня в первую очередь выстоит та нация, где будет единство, где будет поддержка народом власти. Поэтому, видимо, народ этим обеспокоен, он не остается в стороне от тех процессов, которые происходят сегодня в мире. Каждый старается внести свою лепту в подготовку этого законопроекта.

Уже завтра, 3 ноября, к анализу поступивших предложений приступят эксперты. В обобщенном виде мнения граждан будут переданы для оценки в Палату представителей и Национальный центр правовых исследований. До конца года депутаты планируют принять доработанные законопроекты в первом чтении.