И зелёная, и рассыпчатая. Хватит ли белорусам гречки?

Новости Беларуси. В Беларуси приступили к производству гречневой крупы из зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Единственный в Беларуси крупозавод, который специализируется именно на этой культуре, находится в Гомеле. Его мощности позволяют переработать весь урожай, полученный в стране. По предварительным данным, в 2020-м аграрии получили порядка 30 тысяч тонн зерен гречихи. Можно ли отличить на вкус белорусскую гречку и от чего этот вкус зависит? Узнал Александр Добриян.

Зерно гречихи в 2020-м аграрии повезли на завод как никогда рано – уже с середины августа. С тех пор на предприятии сделан месячный запас. Но это только начало.

И зеленой, и привычной рассыпчатой с маслом и без в этом году хватит всем. 30 тысяч тонн гречихи, выращенные в стране с лихвой, перекрывают потребности белорусов. Так что решение об увеличении посевных площадей в начале года было более чем своевременным. Тем более что спрос на внутреннем рынке в условиях ограниченного импорта стабильно высокий. Вкус детства. Специалисты рассказывают, как выбирать правильную гречку

Дмитрий Гарбуза, заместитель директора филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов»:

Рост увеличился по сравнению с предыдущим периодом. Нам пришлось даже запустить крупозавод на полторы неделе ранее. Зерно, которое произрастает в Беларуси, сейчас к нам приходит, мы начали его переработку. Будем обеспечивать рынок. Александр Добриян, корреспондент:

Этих объемов достаточно для работы вашего предприятия? Дмитрий Гарбуза:

Достаточно. Александр Добриян:

В этом году без крупы не останемся? Дмитрий Гарбуза:

Нет. Будет крупа.