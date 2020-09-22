И зелёная, и рассыпчатая. Хватит ли белорусам гречки?
Новости Беларуси. В Беларуси приступили к производству гречневой крупы из зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Единственный в Беларуси крупозавод, который специализируется именно на этой культуре, находится в Гомеле. Его мощности позволяют переработать весь урожай, полученный в стране. По предварительным данным, в 2020-м аграрии получили порядка 30 тысяч тонн зерен гречихи.
Можно ли отличить на вкус белорусскую гречку и от чего этот вкус зависит? Узнал Александр Добриян.
Зерно гречихи в 2020-м аграрии повезли на завод как никогда рано – уже с середины августа. С тех пор на предприятии сделан месячный запас. Но это только начало.
И зеленой, и привычной рассыпчатой с маслом и без в этом году хватит всем. 30 тысяч тонн гречихи, выращенные в стране с лихвой, перекрывают потребности белорусов. Так что решение об увеличении посевных площадей в начале года было более чем своевременным. Тем более что спрос на внутреннем рынке в условиях ограниченного импорта стабильно высокий.
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Дмитрий Гарбуза, заместитель директора филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов»:
Рост увеличился по сравнению с предыдущим периодом. Нам пришлось даже запустить крупозавод на полторы неделе ранее. Зерно, которое произрастает в Беларуси, сейчас к нам приходит, мы начали его переработку. Будем обеспечивать рынок.
Александр Добриян, корреспондент:
Этих объемов достаточно для работы вашего предприятия?
Дмитрий Гарбуза:
Достаточно.
Александр Добриян:
В этом году без крупы не останемся?
Дмитрий Гарбуза:
Нет. Будет крупа.
Правда, расслабляться не приходится: рынок стратегической крупы непредсказуем. Периоды ажиотажного спроса на нем резко могут сменяться полным затишьем. Это бывало уже не раз. Задача же гомельчан – обеспечить равномерное предложение на протяжении всего года, до нового урожая. И с этой задачей здесь успешно справляются уже не первый год.