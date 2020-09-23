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В Витебск прибудет икона Божией Матери Жировичская

23 сентября 2020 06:27
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Новости Беларуси. Икона Божией Матери Жировичская прибудет 23 сентября в Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебск прибудет икона Божией Матери Жировичская-1

Ее доставят в Свято-Успенский кафедральный собор во время Всебелорусского крестного хода из Жировичской обители. Встреча чудотворной иконы состоится в 17:00.

В Витебск прибудет икона Божией Матери Жировичская-4

А на следующий день в храме пройдут богослужения. В 8:30 начнется литургия, затем каждый час с 11:00 до 15:00 будут проходить молебны с акафистом.  

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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