В Витебск прибудет икона Божией Матери Жировичская

Ее доставят в Свято-Успенский кафедральный собор во время Всебелорусского крестного хода из Жировичской обители. Встреча чудотворной иконы состоится в 17:00.

А на следующий день в храме пройдут богослужения. В 8:30 начнется литургия, затем каждый час с 11:00 до 15:00 будут проходить молебны с акафистом.