2 миллиона цветов. Какие зелёные композиции могут появиться в Минске в следующем году

Новости Беларуси. Цветы в столице просто так не посадишь. Создаются целые эскизы и план посадок для того, чтобы это круглогодично радовало глаз. О том, как ведется подготовительная работа, рассказала гость программы « Большой город » на СТВ Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Надо понимать: для того, чтобы высадить растение на объект, его нужно приобрести. Чтобы знать, какие растения необходимо приобрести, нужно составить себе какой-то план для того, чтобы понимать, что в городе Минске, сколько таких будет объектов, какие на них будут запланированы посадки.

Начинается работа с разработки эскизов. То есть, определяется место, какая архитектура рядом, где находится, что в этом месте будет хорошо: либо это многолетнее цветочное оформление, либо цветочные из летников, либо комбинированное, либо хвойные кустарники с многолетними растениями. И потом на основании разработанных эскизов формируется заявка, проводится тендер на закупку растений и с наступлением благоприятного периода высаживается. То есть, в этом году мы планируем на тот период, который будет в следующем году.

Екатерина Забенько:

О каком приблизительно количестве цветов на каждый сезон идет речь?

Анжелика Пузанкова:

Если мы говорим про летние цветочные растения, то это около двух миллионов. Если про многолетники, то с учетом того, что мы каждый год их количество увеличиваем, это около 70 тысяч многолетних растений, плюс те, которые мы делим у себя на объектах.