Андрей Савиных о своём аккаунте в Facebook: «Я хочу понять, что людей волнует»

Депутат Андрей Савиных аккаунт в Facebook завел, когда выдвинул свою кандидатуру, чтобы быть на связи с избирателями. Сейчас они живо следят за работой в парламенте и не менее активно ее комментируют. Депутат всегда готов выслушать любые точки зрения и, где возможно, посодействовать.

Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Facebook – это неформальный канал общения, на мой взгляд, это скорее пространство, где можно посмотреть, чем живет современное городское общество, какие идеи, какие проблемы затрагивают, и принять это, учесть в своей собственной деятельности. Я хочу понять, что людей волнует, людей самых разных. У них могут быть совершенно иные взгляды на жизнь, совершенно иные представления о жизни. Их реакция в соцсетях позволяет мне понять все-таки, на что они обращают внимание, что для них важно, что для них интересно. Это уникальная возможность.