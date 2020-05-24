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Андрей Савиных о своём аккаунте в Facebook: «Я хочу понять, что людей волнует»

24 мая 2020 19:02
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Новости Беларуси. Готовы ли белорусские чиновники и законотворцы быть всегда онлайн и как высокие технологии помогают в решении человеческих проблем?

Материал Яны Шипко в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Савиных о своём аккаунте в Facebook: «Я хочу понять, что людей волнует» -1



Депутат Андрей Савиных аккаунт в Facebook завел, когда выдвинул свою кандидатуру, чтобы быть на связи с избирателями. Сейчас они живо следят за работой в парламенте и не менее активно ее комментируют. Депутат всегда готов выслушать любые точки зрения и, где возможно, посодействовать.

Андрей Савиных о своём аккаунте в Facebook: «Я хочу понять, что людей волнует» -3

Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Facebook – это неформальный канал общения, на мой взгляд, это скорее пространство, где можно посмотреть, чем живет современное городское общество, какие идеи, какие проблемы затрагивают, и принять это, учесть в своей собственной деятельности. Я хочу понять, что людей волнует, людей самых разных. У них могут быть совершенно иные взгляды на жизнь, совершенно иные представления о жизни. Их реакция в соцсетях позволяет мне понять все-таки, на что они обращают внимание, что для них важно, что для них интересно. Это уникальная возможность.

Андрей Савиных о своём аккаунте в Facebook: «Я хочу понять, что людей волнует» -6

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# Интернет # общество # Яна Шипко # Андрей Савиных # Фотофакт

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