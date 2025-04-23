Председатель Миноблисполкома провёл личный приём граждан в Марьиной Горке

Среди обратившихся к руководителю центрального региона и жители деревни Караваево. Они давно не могут решить вопрос финансирования строительства газопровода. При том что часть средств собрана самими жителями. В населенном пункте 300 домовладений. По словам Алексея Кушнаренко, уже определены не только механизмы финансирования, но и параметры возведения газопровода. Работы начнутся этим летом.

Сергей Гайворонский, председатель ПК «Караваево Газ»: На сегодняшний день у нас в кооперативе «Караваево ГАЗ» 69 членов кооператива, которые с нетерпением ждут подвода газа. И по этому вопросу мы сегодня и приходили на встречу с Алексеем Ивановичем. И самое главное, что мы услышали, что в этом году все-таки строительство нашего газопровода начнется и люди это увидят. Газ – это благосостояние нашего народа, это удобство, это комфорт, это уход от брикета, угля, дров, которые тоже несут очень большую финансовую зависимость у народа.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Создан кооператив по газификации данного населенного пункта. Предприятие «Минскоблгаз» уже заложило в свою программу источники финансирования и разрабатывает проект по строительству подводящего газопровода. А дальше непосредственно выделены бюджетные средства вместе со средствами непосредственно самих жителей. И так в складчину будет реализован этот проект, и люди получат вот это благо под названием «природный газ».

Всего же Алексей Кушнаренко рассмотрел десяток вопросов. Некоторые решены на месте, остальные взяты на контроль.