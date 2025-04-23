Цвет сливочного масла, 90-е и летний вайб. Вот какие модные тренды нравятся минчанам

Кочанова и Сергеенко оставили записи в книге соболезнований в связи с кончиной понтифика Франциска

Понтифик внес неоценимый вклад в обеспечение социального равенства и справедливости, посвятил всю свою жизнь укреплению веры и гуманности – это цитата из оставленной ими эпитафии, которыми в книге заполнены десятки страниц.