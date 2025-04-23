Цвет сливочного масла, 90-е и летний вайб. Вот какие модные тренды нравятся минчанам

Летние платья в таком стиле – это сейчас самый тренд. Еще тренд – цвет сливочного масла. Человек украшает одежду в первую очередь, а не одежда его.
Летние платья в таком стиле – это сейчас самый тренд. Еще тренд – цвет сливочного масла. Человек украшает одежду в первую очередь, а не одежда его.
Мне нравится вайб подростков 90-х Америки или даже наших. Искать, совмещать, переносить на сейчас шарм 90-х.
У каждой девочки должна быть обычная база, черная белая, джинсы, брюки. Надо все стилизовать по-своему.
Подробности в видео.