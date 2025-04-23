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Цвет сливочного масла, 90-е и летний вайб. Вот какие модные тренды нравятся минчанам

23 апреля 2025 13:47
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Цвет сливочного масла, 90-е и летний вайб. Вот какие модные тренды нравятся минчанам -1

Летние платья в таком стиле – это сейчас самый тренд. Еще тренд – цвет сливочного масла. Человек украшает одежду в первую очередь, а не одежда его.

Цвет сливочного масла, 90-е и летний вайб. Вот какие модные тренды нравятся минчанам -3

Мне нравится вайб подростков 90-х Америки или даже наших. Искать, совмещать, переносить на сейчас шарм 90-х.

Цвет сливочного масла, 90-е и летний вайб. Вот какие модные тренды нравятся минчанам -5

У каждой девочки должна быть обычная база, черная белая, джинсы, брюки. Надо все стилизовать по-своему.

Подробности в видео.

# Мода # Уличная мода # Мода в Беларуси

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