В Минской области завершается сев сахарной свеклы – освоено почти 70% площадей

В поля на мониторинг отправилась и наша съемочная группа.

В Минской области завершается сев сахарной свеклы. Уже освоено почти 70 % площадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Выполнить все работы аграрии региона планируют к маю. В ближайшие дни посадку сахарного корнеплода завершат в сельхозпредприятии «Краснодворцы» Солигорского района.

Сев в южных регионах области завершается. В хозяйстве «Краснодворцы» Солигорского района работают на последних гектарах с сахарной свеклой. Под корнеплоды здесь отведено 530 гектаров. И останется кукуруза.

Юрий Шарай, агроном сельхозпредприятия «Краснодворцы»:

Кукурузы нужно нам посеять 3 000 гектаров. Думаем, что в сроки, как положено, уложимся. Техника позволяет. Для этого закуплена сегодня дополнительная новая сеялка высокой производительности. Плюс отремонтирована вся старая техника.

В период активной фазы работы важно соблюдать не только технологические сроки, но и правила охраны труда. Для механизатора Михаила Добролета это уже 17-й аграрный сезон. Поэтому процесс работы отлажен до автоматизма. Каждое утро начинает с проверки техники и медосмотра.