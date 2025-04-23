В Минской области завершается сев сахарной свеклы – освоено почти 70% площадей
В Минской области завершается сев сахарной свеклы. Уже освоено почти 70 % площадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Выполнить все работы аграрии региона планируют к маю. В ближайшие дни посадку сахарного корнеплода завершат в сельхозпредприятии «Краснодворцы» Солигорского района.
В поля на мониторинг отправилась и наша съемочная группа.
Сев в южных регионах области завершается. В хозяйстве «Краснодворцы» Солигорского района работают на последних гектарах с сахарной свеклой. Под корнеплоды здесь отведено 530 гектаров. И останется кукуруза.
Юрий Шарай, агроном сельхозпредприятия «Краснодворцы»:
Кукурузы нужно нам посеять 3 000 гектаров. Думаем, что в сроки, как положено, уложимся. Техника позволяет. Для этого закуплена сегодня дополнительная новая сеялка высокой производительности. Плюс отремонтирована вся старая техника.
В период активной фазы работы важно соблюдать не только технологические сроки, но и правила охраны труда. Для механизатора Михаила Добролета это уже 17-й аграрный сезон. Поэтому процесс работы отлажен до автоматизма. Каждое утро начинает с проверки техники и медосмотра.
Михаил Добролет, механизатор сельхозпредприятия «Краснодворцы»:
На работу приходим к 7 часам. Осматриваем технику, проверяем масло. Проверяем шины, чтобы было целое. Алкотест проходим. Заправляемся и выезжаем в поле.
В хозяйстве всех работников обеспечили спецодеждой, обновили содержимое аптечек и наполнили огнетушители. Перед стартом кампании – инструктаж. Сейчас закрепление материала на практике. Ведь от четких и слаженных действий зависит не только ход кампании, но и здоровье каждого.
Подробности в видео.