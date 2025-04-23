Александра Саснович проиграла в первой встрече теннисного турнира в Мадриде

Недолгим получился путь у Александры Саснович по основной сетке теннисного тысячника в Мадриде, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска зачехлила ракетку после первой же встречи. Дальше нашу спортсменку не пустила представительница США Энн Ли. До этого пути девушек пересекались лишь раз. В минувшем сезоне сильнее была третья ракетка страны. Нынче успех оказался на стороне соперницы. Преимущество американки было подавляющим – 6:3, 6:2. В вечерней сессии на корте должна появится Виктория Азаренко. Она померяется силами с сербкой Ольгой Данилович. Лидер мирового тенниса Арина Соболенко стартует со второго круга.