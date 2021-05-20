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Андрей Муковозчик о TUT.BY: «За неуплату своих налогов и отвечать надо лично, согласны?»

20 мая 2021 15:14
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».

Андрей Муковозчик о TUT.BY: «За неуплату своих налогов и отвечать надо лично, согласны?»-1

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В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Юрий Зиссер # Марина Золотова # Александр Федута # Юлия Чернявская # Фотофакт

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