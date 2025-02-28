Андрей Лукьянович: итоги 2024 года прекрасны для ВВС и войск ПВО

Для достижения высокой надежности функционирования авиасистем. Вопросы безопасности полетов обсудили во время конференции в командовании ВВС и войск ПВО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Конференция плановая, я думаю, что она очень важна в плане обеспечения безопасности полета. Мы, в первую очередь, подвели итоги за 2024 год на данной конференции. Мы также обменялись мнениями, опытом, в том числе с Российской Федерацией, по обеспечению безопасности полетов и в том числе в условиях боевых действий. Нас также интересует переучивание нового типа авиационной техники: вертолета Ми-35, самолетов Су-30, ну и выработаем сегодня конкретные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности полета. Я скажу, что итоги 2024 года прекрасны для нашего вида Вооруженных Сил. Во-первых, это вырос общий налет, вырос средний налет на командира, и мы год закончили без авиационных происшествий.

В авиации как нигде руководствуются принципом «делай как я». Высокий уровень безопасности полетов гарантирует качественная работа командиров. Именно они показывают пример подчиненным, задают тон боевой учебе. Летчики постоянно оттачивают свое мастерство.