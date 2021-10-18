Андрей Лазуткин: «Уже звучат голоса, что мигрантов на самом деле направляет Путин, а Лукашенко – это только прикрытие»

Новости Беларуси. Миграционный кризис на границе с Польшей приобретает все более жесткие формы. На днях официальный представитель польских спецслужб сделал заявление, согласно которому – цитата – «Польша сделает так, что Беларусь сама захлебнется от мигрантов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто на самом деле организует каналы миграции через территорию Польши? Чем занималась польская частная военная компания в Афганистане? И как будет работать польско-белорусский коридор с наступлением холодов? Расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Как кризис пытается представить польская сторона? Есть глупые мигранты, которые не понимают, что такое граница, и просто идут пешком в сторону Польши. Что происходит дальше, вам расскажет самый честный в Европе замминистра иностранных дел.

Марцин Пшидач, заместитель министра иностранных дел Польши:

В тексте Женевской конвенции говорится о том, что нельзя отправлять людей обратно в страну, откуда они приехали, где им грозит опасность. Так что мы не вытесняем этих людей обратно в Сирию или, я не знаю, в Афганистан. Они приехали в Беларусь легально, большинство из них хотят добраться до Германии, чтобы получить там убежище. Как только им сообщают, что это не Германия, иногда они сами решают вернуться в Беларусь, чтобы попробовать другой путь, или же их просто не пропускают польские пограничники. Мол, не заходите на польскую территорию – это незаконно.

Андрей Лазуткин:

Мигрантам вежливо объясняют, что это не Германия, и они сами разворачиваются и идут обратно. А то, что поляки бьют их палками и подкидывают нам трупы, – ничего подобного. Поляки утверждают, что это белорусы их убили. Наверное, потому что просились обратно в Афганистан. А теперь немного о причинах миграции, как их понимает Министерство иностранных дел Польши. Марцин Пшидач:

Речь идет об организованной гибридной атаке белорусского режима. То, что Минск пригласил этих мигрантов, чтобы дестабилизировать нас в качестве мести за нашу политику, я имею в виду за нашу общую европейскую политику в отношении Беларуси.

Андрей Лазуткин:

Обратите внимание, как он подчеркивает – наша общая политика в отношении Беларуси. То есть беспорядки координировали с территории Польши, финансирование СМИ шло через польские фонды, в Беларуси работал польский [ресурс, признанный экстремистским – прим. ред.], а «кризис у нас теперь общеевропейский, помогайте нам». Кстати, это интервью не для нас, а для Deutsche Welle – чтобы напомнить немцам, как полякам плохо.

Андрей Лазуткин:

Между тем старые каналы миграции по Средиземному морю действуют уже почти 10 лет без всякой Беларуси. Но теперь к ним можно добавить сезонный коридор через Польскую Республику – на многие годы вперед. Зимой границу переходить неудобно, а вот начиная с весны этот коридор снова заработает в полную силу. Поляки пытаются обыграть это так, что Беларусь самолетами завозит, допустим, иракцев. Однако напомню, что у нас Союзное государство с Россией. Поэтому мигранты смогут прибывать в Польшу и с территории России, когда граница откроется, то есть без всяких белорусских самолетов. Кстати, уже звучат голоса, что мигрантов на самом деле направляет Путин, а Лукашенко – это только прикрытие.

Но давайте посмотрим не СТВ, а самый честный «Голос Америки». Вот что о действиях Польши говорят сотрудники Amnesty International.

Ив Гедди, сотрудник Amnesty International:

Мы увидели ужасающую, ухудшающуюся гуманитарную катастрофу, когда у группы беженцев нет доступа к еде, питьевой воде, убежищу и медикаментам. Мы также обнаружили нелегальные действия со стороны польских пограничников. Мы увидели, что за одну ночь группа переместилась с территории Польши обратно в Беларусь, что является их незаконным выдворением польскими пограничниками.

Андрей Лазуткин:

Почему они не оправдывают своих польских друзей? А для того американцы и выводили войска из Афганистана, чтобы поток беженцев пошел оттуда в Европу. И задерживать, с точки зрения американцев, никого не нужно. Их надо принимать и передавать дальше, создавая проблемы Западной Европе. И, кстати, пока к нам едет средний класс. Это богатые люди, которые имеют деньги на авиабилет для всей семьи, на проживание в Беларуси, имеют документы, приезжают с детьми. А кто знает, вдруг завтра это будут бывшие бойцы вооруженных формирований, которые не просто ненавидят американцев и их союзников (их и так все ненавидят), а имеют опыт участия в боевых действиях. Поэтому польский парламент на днях одобрил строительство забора на белорусской границе за полмиллиарда долларов. И это цена, которую Польша заплатит за свою политику. Не только в отношении Беларуси, но и, например, за свою военную миссию в Афганистане. Андрей Лазуткин:

Давайте посмотрим замечательные кадры польского телевидения (подробнее в видеоматериале).

Посмотрите, как польский солдат обнимается с афганцем, только что конфету не подарил. А афганец отвечает ему по-польски, что он живет в Кабуле и помогает патрульным. Так это же недавно были ваши лучшие друзья, а теперь вы их бьете палками и спускаете собак. Вообще, была снята целая серия передач, которая в выгодном свете показывает пребывание польских военных в Афганистане.

Андрей Лазуткин:

Но если вы думаете, что они принимали участие в боевых действиях – это не совсем так. Во-первых, это солдаты частной военной компании. Ее формируют из контрактников, и они за деньги едут в Афганистан. Здесь важно не перепутать. Бойцы «группы Вагнера», которые, например, воевали в Сирии – это ужасные российские наемники, которые воюют ради наживы. А вот это патриоты своей страны, герои в рядах НАТО.

Во-вторых, эти патриоты не воевали, а выполняли полицейские задачи. Проводили обыски, облавы, охрану объектов, сопровождали афганские патрули. Пока американские хозяева сидели в гарнизонах. Для грязной работы американцы специально набирают граждан Восточной Европы, типа поляков. Их не жалко, а армия у Польши организована по стандартам НАТО, ими удобно командовать.

Андрей Лазуткин:

И вот свободный Афганистан, который поляки вместе с американцами строили-строили, развалился за месяц. Кто в этом виноват? Конечно, мистер Лукашенко. Вот что говорит бывший американский посол в Беларуси.

Кеннет Яловиц, бывший посол США в Беларуси:

Господин Лукашенко в рамках ужасающей политики, которую он сегодня проводит, решил использовать этих несчастных людей, которым пришлось покинуть Афганистан. Он принял некоторых из них в Беларуси, а затем привез к пограничной территории, вынуждая их пересекать границы соседних стран. И причина, по которой он это делает, – наказать Польшу и балтийские страны за поддержку санкций в отношении Беларуси, за критику политики Лукашенко.