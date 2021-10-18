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Ничего подобного в стране ранее не производили. В Беларуси испытывают новое оборудование «Гомсельмаша»

18 октября 2021 15:42
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Новости Беларуси. 12 вместо привычных 8. В Беларуси завершаются испытания принципиально нового початкоуборочного оборудования «Гомсельмаша», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ничего подобного в стране ранее не производили. В Беларуси испытывают новое оборудование «Гомсельмаша»-1

Новая жатка за один проход обмолачивает 12 рядов растений. Это в полтора раза больше, чем было под силу предыдущим модификациям. Ничего подобного ранее в нашей стране не производилось. Фактически это новый класс агрегатов, потребность в которых появилась вместе с ростом мощности отечественных машин.  

Ничего подобного в стране ранее не производили. В Беларуси испытывают новое оборудование «Гомсельмаша»-4

Анатолий Захаренко, и.о. главного конструктора по зерноуборочной технике предприятия «Гомсельмаш»:
Когда на верхней ступени высокопроизводительных комбайнов «Гомсельмаша» появилась такая техника, как КЗС-1624, 2124, возникла потребность в широкозахватных адаптерах, чтобы выполнить те задачи, которые стоят перед такими мощными комбайнами. И мы решили, что для уборки кукурузы на зерно, проведя анализ рынка, соответственно, нужно как раз таки приступить к разработке вышеуказанного адаптера. Это более современный адаптер. Здесь применены новые технические решения, касающиеся и привода, и самих рабочих органов. Дизайн стал более современный, применены максимально комплектующие белорусского производства.  

Ничего подобного в стране ранее не производили. В Беларуси испытывают новое оборудование «Гомсельмаша»-7

Уборка кукурузы на зерно в Беларуси в самом разгаре. Очищено чуть более 40 % площадей. Намолочено 700 тысяч тонн при средней урожайности в 78,5 центнера с гектара.  

# Сельское хозяйство # общество # Анатолий Захаренко # Фотофакт

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