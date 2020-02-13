В Германии обнаружены неизвестные ранее свидетельства о преступлениях нацистов на территории Беларуси

Новости Беларуси. Историк из Солигорска Виталий Иванов вместе с единомышленниками обнаружил в немецких архивах неизвестные ранее документы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Они свидетельствуют о преступлениях нацистов на нашей земле в годы оккупации. Это служебные формуляры немецких команд, которые проводили расстрелы мирных жителей. Они охватывают период с 1941 по 1944 год и говорят о том, что массовый террор против мирного населения начался с первых дней прихода нацистов в Беларусь.

Виталий Иванов, директор Солигорского краеведческого музея:

Документов порядка четырех тысяч листов. Интересный факт такой, что мы в Германии непосредственно при участии наших коллег из Беларуси и, естественно, немецких историков обнаружили в городе Любек (это северная Германия) документы, где формировался один из таких полицейских батальонов, который проводил карательные операции на территории Беларуси с 1941 по 1944 год. Это 307-й полицейский батальон, поэтому мы попросили у немецкой стороны архивные данные. В этих данных описывается вся история формирования вот этого полицейского батальона, который проводил массовые расстрелы.