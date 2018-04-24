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Андрей Король: «Важен ракурс на повышение креативности нашего образования»

24 апреля 2018 17:11
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Новости Беларуси. Ещё один тезис Александра Лукашенко – экономике нужны энергичные и профессиональные управленцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

От внешней политики до зарплат в стране. Какие темы были в центре внимания Президента в Послании

Андрей Король: «Важен ракурс на повышение креативности нашего образования»-1

Прозвучало и поручение Совету министров провести переаттестацию всех руководителей. Кадровый вопрос не новый, и, исходя из заявлений Президента, ведущие вузы страны готовы изменить подходы к подготовке специалистов для нужд нашей экономики.

Андрей Король: «Важен ракурс на повышение креативности нашего образования»-4

Андрей Король, ректор БГУ:
Глава государства приводил пример кадровых сложностей, когда чиновники высокого ранга шли на должности директоров предприятий именно в силу того, что были проблемы. Для себе отметил, что сегодня как никогда важен ракурс на повышение креативности нашего образования.

# общество # Высшее образование в Беларуси # Фотофакт # Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Андрей Король

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