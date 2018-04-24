Андрей Король: «Важен ракурс на повышение креативности нашего образования»

Новости Беларуси. Ещё один тезис Александра Лукашенко – экономике нужны энергичные и профессиональные управленцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прозвучало и поручение Совету министров провести переаттестацию всех руководителей. Кадровый вопрос не новый, и, исходя из заявлений Президента, ведущие вузы страны готовы изменить подходы к подготовке специалистов для нужд нашей экономики.

Андрей Король, ректор БГУ:

Глава государства приводил пример кадровых сложностей, когда чиновники высокого ранга шли на должности директоров предприятий именно в силу того, что были проблемы. Для себе отметил, что сегодня как никогда важен ракурс на повышение креативности нашего образования.