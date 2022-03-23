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Панно из металла и светильники из шишек. Показываем необычный дом-музей, где всё сделано своими руками

23 марта 2022 09:41
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Не двор, а белорусское фэнтези. Есть в Слониме планета искусства. Ее хозяева – семья Салейко. Фонтанируют идеями 24 на 7. Резная галерея – загляденье.

Панно из металла и светильники из шишек. Показываем необычный дом-музей, где всё сделано своими руками-1

Надежда Салейко, художник, поэт, певица, член Союза мастеров Беларуси и Союза писателей Беларуси:
Без нас назвали наш дом домом-музеем, а мы только придумали скромную надпись «Тутэйшая творчая майстэрня». Это наша почта. Сова символ мудрости.

Чудо-лэнд облюбовали туристы. Только за 2021 год здесь побывали больше 2 000 человек. За плечами Надежды – Глебовка и дар от бога. «Заразила» мужа, передала творческую жилку сыну. Теперь создают сказку вместе.

Панно из металла и светильники из шишек. Показываем необычный дом-музей, где всё сделано своими руками-4

Анастасия Макеева, корреспондент:
Сказочный гриб тут, да?

Надежда Салейко:
Не всегда такие экземпляры попадаются в лесу. Все эти надворные постройки дело рук моего супруга Виктора, который не требует, чтобы у него был завтрак, обед и ужин. Вырезает большие формы, я леплю из пластилина, из глины. Он берет бензопилу, а у меня электрическая пила, поэтому мы вдвоем.

Панно из металла и светильники из шишек. Показываем необычный дом-музей, где всё сделано своими руками-7

Святая святых. Из печки хозяйка достает керамику, как горячие пирожки. Мир глины художница постигала сама. Удалось открыть новую главу. Необыкновенный способ тонировки имитирует металл. На панно оживают родные сюжеты с бабушками, сумасшедшими дачниками и даже астронавтами. За каждым – своя философия и космическая энергия.

Панно из металла и светильники из шишек. Показываем необычный дом-музей, где всё сделано своими руками-10

Анастасия Макеева:
Напоминают некоторые работы стимпанк.

Надежда Салейко:
Сын Петр увлекается этим и добавляет туда еще натуральный металл, всякие шестеренки. Философ, который ищет ключ от счастья.

Панно из металла и светильники из шишек. Показываем необычный дом-музей, где всё сделано своими руками-13

Анастасия Макеева:
Кажется, что это Александр Сергеевич Пушкин за написанием стихотворения.

Панно из металла и светильники из шишек. Показываем необычный дом-музей, где всё сделано своими руками-16

Надежда Салейко:
Можно и так. Коты под луной, в гамачке, и они грызут колбаску, а там у них еще про запас.

Анастасия Макеева:
Мне кажется, в этих котиках многие узнают себя.

Панно из металла и светильники из шишек. Показываем необычный дом-музей, где всё сделано своими руками-19

Во всем Салейко удается разглядеть красоту. Даже болезни деревьев капы в очумелых ручках превращаются в мебель, шишки – в светильники. Эксклюзивный дизайн – вишенки в интерьере. На втором этаже проводят концерты, литературные вечера. Ведь наша героиня – человек-оркестр – мастерица, поэтесса, композитор. Культура объединяет.

К вам как вдохновение приходит и кто кого ждет? Вопрос незатейливый вроде. Отвечу оно здесь живет.

Из музыкального салона – в галерею живописи. Это еще одна муза. Авторский стиль – шкатулка мыслей и вдохновения. Мона Лиза раскрывает красоту старинных вещей. Автографы художников – стремление к совершенству.

Панно из металла и светильники из шишек. Показываем необычный дом-музей, где всё сделано своими руками-22

Надежда Салейко:
Здесь человек, он башню вавилонскую строит, причем с завязанными глазами. Люди стараются что-то построить, но когда они слепы духовно, они построят то, что будет разрушено. Моя цель, чтобы в людях возбуждать доброту, чтобы люди не стремились к накопительству, потому что мы сами являемся невероятным сокровищем. Имея элементарное, можем создавать невероятные вещи и быть счастливы.

Панно из металла и светильники из шишек. Показываем необычный дом-музей, где всё сделано своими руками-25

На мастер-классы в дом-музей приезжают как белорусы, так и иностранцы. Дети и взрослые. Вместе с супругом радушно встречают гостей и открывают двери в мир творчества.

Панно из металла и светильники из шишек. Показываем необычный дом-музей, где всё сделано своими руками-28

Чем не красота?

Панно из металла и светильники из шишек. Показываем необычный дом-музей, где всё сделано своими руками-31

Виктор Салейко, ремесленник:
Много людей через Надежду занялись творчеством.

Надежда Салейко:
Мы абсолютно бесплатно с большой радостью проводим экскурсии и мастер-классы. И я просто счастлива, если кто-то украсит нашу жизнь и добавит этого «изюма».

Панно из металла и светильники из шишек. Показываем необычный дом-музей, где всё сделано своими руками-34

Огонек в корнях. Любимой Синеокой Надежда не перестает посвящать стихи.

Надежда Салейко:
Хочется быть тебе верной, приговоренным к земле своей деревом, не облаченным корою, а кожею, верным среди бесконечного множества.

# Декоративное искусство # общество # Надежда Салейко # Анастасия Макеева # Виктор Салейко # Фотофакт

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