Панно из металла и светильники из шишек. Показываем необычный дом-музей, где всё сделано своими руками

Не двор, а белорусское фэнтези. Есть в Слониме планета искусства. Ее хозяева – семья Салейко. Фонтанируют идеями 24 на 7. Резная галерея – загляденье.

Надежда Салейко, художник, поэт, певица, член Союза мастеров Беларуси и Союза писателей Беларуси:

Без нас назвали наш дом домом-музеем, а мы только придумали скромную надпись «Тутэйшая творчая майстэрня». Это наша почта. Сова – символ мудрости. Чудо-лэнд облюбовали туристы. Только за 2021 год здесь побывали больше 2 000 человек. За плечами Надежды – Глебовка и дар от бога. «Заразила» мужа, передала творческую жилку сыну. Теперь создают сказку вместе.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Сказочный гриб тут, да? Надежда Салейко:

Не всегда такие экземпляры попадаются в лесу. Все эти надворные постройки – дело рук моего супруга Виктора, который не требует, чтобы у него был завтрак, обед и ужин. Вырезает большие формы, я леплю из пластилина, из глины. Он берет бензопилу, а у меня электрическая пила, поэтому мы вдвоем.

Святая святых. Из печки хозяйка достает керамику, как горячие пирожки. Мир глины художница постигала сама. Удалось открыть новую главу. Необыкновенный способ тонировки имитирует металл. На панно оживают родные сюжеты с бабушками, сумасшедшими дачниками и даже астронавтами. За каждым – своя философия и космическая энергия.

Анастасия Макеева:

Напоминают некоторые работы стимпанк. Надежда Салейко:

Сын Петр увлекается этим и добавляет туда еще натуральный металл, всякие шестеренки. Философ, который ищет ключ от счастья.

Анастасия Макеева:

Кажется, что это Александр Сергеевич Пушкин за написанием стихотворения.

Надежда Салейко:

Можно и так. Коты под луной, в гамачке, и они грызут колбаску, а там у них еще про запас. Анастасия Макеева:

Мне кажется, в этих котиках многие узнают себя.

Во всем Салейко удается разглядеть красоту. Даже болезни деревьев капы в очумелых ручках превращаются в мебель, шишки – в светильники. Эксклюзивный дизайн – вишенки в интерьере. На втором этаже проводят концерты, литературные вечера. Ведь наша героиня – человек-оркестр – мастерица, поэтесса, композитор. Культура объединяет. К вам как вдохновение приходит и кто кого ждет? Вопрос незатейливый вроде. Отвечу – оно здесь живет. Из музыкального салона – в галерею живописи. Это еще одна муза. Авторский стиль – шкатулка мыслей и вдохновения. Мона Лиза раскрывает красоту старинных вещей. Автографы художников – стремление к совершенству.

Надежда Салейко:

Здесь человек, он башню вавилонскую строит, причем с завязанными глазами. Люди стараются что-то построить, но когда они слепы духовно, они построят то, что будет разрушено. Моя цель, чтобы в людях возбуждать доброту, чтобы люди не стремились к накопительству, потому что мы сами являемся невероятным сокровищем. Имея элементарное, можем создавать невероятные вещи и быть счастливы.

На мастер-классы в дом-музей приезжают как белорусы, так и иностранцы. Дети и взрослые. Вместе с супругом радушно встречают гостей и открывают двери в мир творчества.

Чем не красота?

Виктор Салейко, ремесленник:

Много людей через Надежду занялись творчеством. Надежда Салейко:

Мы абсолютно бесплатно с большой радостью проводим экскурсии и мастер-классы. И я просто счастлива, если кто-то украсит нашу жизнь и добавит этого «изюма».